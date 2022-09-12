Рейтинг@Mail.ru
В Чехии оценили расходы на украинских беженцев - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/raskhody-1816350516.html
В Чехии оценили расходы на украинских беженцев
В Чехии оценили расходы на украинских беженцев - РИА Новости, 12.09.2022
В Чехии оценили расходы на украинских беженцев
Расходы на прием в Чехии украинских беженцев за шесть месяцев составили около 1 миллиарда евро, заявил глава минфина Збынек Станюра. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T22:19
2022-09-12T22:19
в мире
чехия
украина
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774051003_0:0:3210:1806_1920x0_80_0_0_5f6eed516e687fad8e5eb6e7f3564d61.jpg
ПРАГА, 12 сен - РИА Новости. Расходы на прием в Чехии украинских беженцев за шесть месяцев составили около 1 миллиарда евро, заявил глава минфина Збынек Станюра.По данным МВД республики, годовые визы на временную охрану после 24 февраля получили 428 тысяч граждан Украины, около половины из них составляют дети, из взрослых около 80% - женщины. В пересчете на собственное население Чехия приняла у себя наибольшее количество украинских беженцев из всех стран Европы.За последние месяцы часть беженцев покинули Чехию, вернувшись домой или перебравшись в другие страны. В конце августа глава МВД Вит Ракушан предположил, что в стране сейчас могут находиться около 300 тысяч украинских беженцев. Точных данных у его ведомства на сей счет нет, поскольку границ между странами в шенгенской зоне не существует.
https://ria.ru/20220912/bezhenki-1816081722.html
чехия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774051003_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_19438873c3d30d35826b31774bfa07da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, украина, европа
В мире, Чехия, Украина, Европа
22:19 12.09.2022
 
В Чехии оценили расходы на украинских беженцев

Минфин Чехии: расходы на беженцев с Украины составили около миллиарда евро

© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в медиабанкПрохожие на Карловом мосту в Праге
Прохожие на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в медиабанк
Прохожие на Карловом мосту в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 12 сен - РИА Новости. Расходы на прием в Чехии украинских беженцев за шесть месяцев составили около 1 миллиарда евро, заявил глава минфина Збынек Станюра.
"Правительство поначалу предполагало, что расходы на беженцев с Украины составят около 2 миллиардов евро, однако на самом деле они оказались вдвое меньше, то есть около 1 миллиарда евро. Здесь сказались такие обстоятельства, что многие украинцы весьма быстро нашли себе работу, меньше ожидаемых оказались расходы на медицинское страхование, плюс немало чехов или давно проживающих в стране украинцев разместили беженцев у себя дома бесплатно", - сказал Станюра журналистам.
По данным МВД республики, годовые визы на временную охрану после 24 февраля получили 428 тысяч граждан Украины, около половины из них составляют дети, из взрослых около 80% - женщины. В пересчете на собственное население Чехия приняла у себя наибольшее количество украинских беженцев из всех стран Европы.
За последние месяцы часть беженцев покинули Чехию, вернувшись домой или перебравшись в другие страны. В конце августа глава МВД Вит Ракушан предположил, что в стране сейчас могут находиться около 300 тысяч украинских беженцев. Точных данных у его ведомства на сей счет нет, поскольку границ между странами в шенгенской зоне не существует.
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
05:02
Британка с облегчением выпроводила неблагодарных беженок с Украины
 
В миреЧехияУкраинаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала