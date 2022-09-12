https://ria.ru/20220912/raskhody-1816350516.html

В Чехии оценили расходы на украинских беженцев

В Чехии оценили расходы на украинских беженцев - РИА Новости, 12.09.2022

В Чехии оценили расходы на украинских беженцев

Расходы на прием в Чехии украинских беженцев за шесть месяцев составили около 1 миллиарда евро, заявил глава минфина Збынек Станюра. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T22:19

2022-09-12T22:19

2022-09-12T22:19

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ПРАГА, 12 сен - РИА Новости. Расходы на прием в Чехии украинских беженцев за шесть месяцев составили около 1 миллиарда евро, заявил глава минфина Збынек Станюра.По данным МВД республики, годовые визы на временную охрану после 24 февраля получили 428 тысяч граждан Украины, около половины из них составляют дети, из взрослых около 80% - женщины. В пересчете на собственное население Чехия приняла у себя наибольшее количество украинских беженцев из всех стран Европы.За последние месяцы часть беженцев покинули Чехию, вернувшись домой или перебравшись в другие страны. В конце августа глава МВД Вит Ракушан предположил, что в стране сейчас могут находиться около 300 тысяч украинских беженцев. Точных данных у его ведомства на сей счет нет, поскольку границ между странами в шенгенской зоне не существует.

https://ria.ru/20220912/bezhenki-1816081722.html

чехия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чехия, украина, европа