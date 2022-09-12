В Чехии оценили расходы на украинских беженцев
Минфин Чехии: расходы на беженцев с Украины составили около миллиарда евро
Прохожие на Карловом мосту в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 12 сен - РИА Новости. Расходы на прием в Чехии украинских беженцев за шесть месяцев составили около 1 миллиарда евро, заявил глава минфина Збынек Станюра.
"Правительство поначалу предполагало, что расходы на беженцев с Украины составят около 2 миллиардов евро, однако на самом деле они оказались вдвое меньше, то есть около 1 миллиарда евро. Здесь сказались такие обстоятельства, что многие украинцы весьма быстро нашли себе работу, меньше ожидаемых оказались расходы на медицинское страхование, плюс немало чехов или давно проживающих в стране украинцев разместили беженцев у себя дома бесплатно", - сказал Станюра журналистам.
По данным МВД республики, годовые визы на временную охрану после 24 февраля получили 428 тысяч граждан Украины, около половины из них составляют дети, из взрослых около 80% - женщины. В пересчете на собственное население Чехия приняла у себя наибольшее количество украинских беженцев из всех стран Европы.
За последние месяцы часть беженцев покинули Чехию, вернувшись домой или перебравшись в другие страны. В конце августа глава МВД Вит Ракушан предположил, что в стране сейчас могут находиться около 300 тысяч украинских беженцев. Точных данных у его ведомства на сей счет нет, поскольку границ между странами в шенгенской зоне не существует.