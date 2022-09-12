При обстреле в Попасной ранен мужчина

Мэр Первомайска Колягин: при обстреле со стороны ВСУ ранен житель города Попасная
Это похороны одиннадцатилетней Кати из донецкой Горловки. 26 мая 2015 года девочку убил украинский снаряд. Ее трехлетнему брату Богдану осколок попал в спину, мальчик выжил. Екатерине, маме Кати, оторвало руку. Отец Юрий погиб.
Это похороны одиннадцатилетней Кати из донецкой Горловки. 26 мая 2015 года девочку убил украинский снаряд. Ее трехлетнему брату Богдану осколок попал в спину, мальчик выжил. Екатерине, маме Кати, оторвало руку. Отец Юрий погиб.
В дом этого пожилого человека попал снаряд ВСУ. В тот день, 15 июля 2015 года, украинская армия ударами артиллерии разрушила четыре частных дома в Горловке. Одна женщина погибла, другая получила тяжелое ранение, в результате которого потеряла ногу. Расстреливать дома с мирными жителями — стариками, детьми, женщинами — ВСУ не считали военным преступлением. Тысячи людей за восемь лет лишились жизни, близких, здоровья, крыши над головой.
В дом этого пожилого человека попал снаряд ВСУ. В тот день, 15 июля 2015 года, украинская армия ударами артиллерии разрушила четыре частных дома в Горловке. Одна женщина погибла, другая получила тяжелое ранение, в результате которого потеряла ногу. Расстреливать дома с мирными жителями — стариками, детьми, женщинами — ВСУ не считали военным преступлением. Тысячи людей за восемь лет лишились жизни, близких, здоровья, крыши над головой.
Юный житель Горловки показывает осколок от боеприпаса, разорвавшегося на территории местной школы. 25 августа 2015 года украинские силовики обстреляли город, были повреждены две школы, детский сад, здание ПТУ. Четверо местных жителей получили ранения, одна женщина погибла.
Юный житель Горловки показывает осколок от боеприпаса, разорвавшегося на территории местной школы. 25 августа 2015 года украинские силовики обстреляли город, были повреждены две школы, детский сад, здание ПТУ. Четверо местных жителей получили ранения, одна женщина погибла.
Самые незащищенные на войне – это не только дети, но и одинокие, больные старики. Им некуда бежать от войны. На этой фотографии пожилая женщина пытается согреться под одеялами. Ее дом в Киевском районе Донецка в марте 2017 года попал под удар артиллерии ВСУ.
Самые незащищенные на войне – это не только дети, но и одинокие, больные старики. Им некуда бежать от войны. На этой фотографии пожилая женщина пытается согреться под одеялами. Ее дом в Киевском районе Донецка в марте 2017 года попал под удар артиллерии ВСУ.
Обстрелы пережидали в подвалах. Порой приходилось там сидеть неделями. Вся жизнь маленьких жителей Донбасса, растущих под звуки украинских "прилетов", вынужденно проходила под землей. Это игрушки в импровизированной детской комнате и рисунки на стенах в одном из подвалов в поселке Спартак Донецкой области, 2017 год.
Обстрелы пережидали в подвалах. Порой приходилось там сидеть неделями. Вся жизнь маленьких жителей Донбасса, растущих под звуки украинских "прилетов", вынужденно проходила под землей. Это игрушки в импровизированной детской комнате и рисунки на стенах в одном из подвалов в поселке Спартак Донецкой области, 2017 год.
Пострадавший от обстрелов донецкий Свято-Иверский женский монастырь стал свидетельством украинского варварства. Осенью 2014 года армия ДНР начала освобождение донецкого аэропорта, неподалеку от которого находится обитель. Вот тогда монастырь и кладбище и подверглись артиллерийскому обстрелу (со стороны нового терминала аэропорта, который на тот момент контролировался ВСУ), в том числе и зажигательными снарядами. Особенно пострадало кладбище.
Пострадавший от обстрелов донецкий Свято-Иверский женский монастырь стал свидетельством украинского варварства. Осенью 2014 года армия ДНР начала освобождение донецкого аэропорта, неподалеку от которого находится обитель. Вот тогда монастырь и кладбище и подверглись артиллерийскому обстрелу (со стороны нового терминала аэропорта, который на тот момент контролировался ВСУ), в том числе и зажигательными снарядами. Особенно пострадало кладбище.
Донецк, 2015 год. Надпись над одной из квартир в доме, разрушенном в результате обстрела украинскими силовиками.
Донецк, 2015 год. Надпись над одной из квартир в доме, разрушенном в результате обстрела украинскими силовиками.
Это похороны одиннадцатилетней Кати из донецкой Горловки. 26 мая 2015 года девочку убил украинский снаряд. Ее трехлетнему брату Богдану осколок попал в спину, мальчик выжил. Екатерине, маме Кати, оторвало руку. Отец Юрий погиб.
В дом этого пожилого человека попал снаряд ВСУ. В тот день, 15 июля 2015 года, украинская армия ударами артиллерии разрушила четыре частных дома в Горловке. Одна женщина погибла, другая получила тяжелое ранение, в результате которого потеряла ногу. Расстреливать дома с мирными жителями — стариками, детьми, женщинами — ВСУ не считали военным преступлением. Тысячи людей за восемь лет лишились жизни, близких, здоровья, крыши над головой.
Юный житель Горловки показывает осколок от боеприпаса, разорвавшегося на территории местной школы. 25 августа 2015 года украинские силовики обстреляли город, были повреждены две школы, детский сад, здание ПТУ. Четверо местных жителей получили ранения, одна женщина погибла.
Самые незащищенные на войне – это не только дети, но и одинокие, больные старики. Им некуда бежать от войны. На этой фотографии пожилая женщина пытается согреться под одеялами. Ее дом в Киевском районе Донецка в марте 2017 года попал под удар артиллерии ВСУ.
Обстрелы пережидали в подвалах. Порой приходилось там сидеть неделями. Вся жизнь маленьких жителей Донбасса, растущих под звуки украинских "прилетов", вынужденно проходила под землей. Это игрушки в импровизированной детской комнате и рисунки на стенах в одном из подвалов в поселке Спартак Донецкой области, 2017 год.
Пострадавший от обстрелов донецкий Свято-Иверский женский монастырь стал свидетельством украинского варварства. Осенью 2014 года армия ДНР начала освобождение донецкого аэропорта, неподалеку от которого находится обитель. Вот тогда монастырь и кладбище и подверглись артиллерийскому обстрелу (со стороны нового терминала аэропорта, который на тот момент контролировался ВСУ), в том числе и зажигательными снарядами. Особенно пострадало кладбище.
Донецк, 2015 год. Надпись над одной из квартир в доме, разрушенном в результате обстрела украинскими силовиками.