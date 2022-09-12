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Почти 234 тысячи работников в России находятся в простое, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2022
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Почти 234 тысячи работников в России находятся в простое, заявил Путин
Почти 234 тысячи работников в России находятся в простое, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2022
Почти 234 тысячи работников в России находятся в простое, заявил Путин
Число людей, находящихся под риском увольнения, растет, почти 234 тысячи работников находится в простое, вынужденных отпусках или заняты на неполный рабочий... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:59
2022-09-12T14:21
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Число людей, находящихся под риском увольнения, растет, почти 234 тысячи работников находится в простое, вынужденных отпусках или заняты на неполный рабочий день, заявил президент РФ Владимир Путин и призвал правительство уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения."Растет количество людей, находящихся под риском увольнения. Обращаю внимание, сейчас в так называемом простое, вынужденных отпусках или заняты не полный рабочий день - это почти 234 тысячи работников, это вдвое почти больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктах, сложности возникают серьезные, и в этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
13:59 12.09.2022 (обновлено: 14:21 12.09.2022)
 
Почти 234 тысячи работников в России находятся в простое, заявил Путин

Путин: почти 234 тысячи работников в России находятся в простое и вынужденных отпусках

© POOL / Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
© POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Число людей, находящихся под риском увольнения, растет, почти 234 тысячи работников находится в простое, вынужденных отпусках или заняты на неполный рабочий день, заявил президент РФ Владимир Путин и призвал правительство уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения.
"Растет количество людей, находящихся под риском увольнения. Обращаю внимание, сейчас в так называемом простое, вынужденных отпусках или заняты не полный рабочий день - это почти 234 тысячи работников, это вдвое почти больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктах, сложности возникают серьезные, и в этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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