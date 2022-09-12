https://ria.ru/20220912/rabotnik-1816191533.html

Почти 234 тысячи работников в России находятся в простое, заявил Путин

Почти 234 тысячи работников в России находятся в простое, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2022

Почти 234 тысячи работников в России находятся в простое, заявил Путин

Число людей, находящихся под риском увольнения, растет, почти 234 тысячи работников находится в простое, вынужденных отпусках или заняты на неполный рабочий... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:59

2022-09-12T13:59

2022-09-12T14:21

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Число людей, находящихся под риском увольнения, растет, почти 234 тысячи работников находится в простое, вынужденных отпусках или заняты на неполный рабочий день, заявил президент РФ Владимир Путин и призвал правительство уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения."Растет количество людей, находящихся под риском увольнения. Обращаю внимание, сейчас в так называемом простое, вынужденных отпусках или заняты не полный рабочий день - это почти 234 тысячи работников, это вдвое почти больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктах, сложности возникают серьезные, и в этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20220912/trud-1816195268.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин