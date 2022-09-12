https://ria.ru/20220912/pvo-1816153859.html
Российские системы ПВО за сутки сбили восемь украинских снарядов РСЗО
Российские системы ПВО за сутки сбили восемь украинских снарядов РСЗО - РИА Новости, 12.09.2022
Российские системы ПВО за сутки сбили восемь украинских снарядов РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО, в том числе HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:47
2022-09-12T12:47
2022-09-12T12:51
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО, в том числе HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Николаевка Луганской Народной Республики, Славное Донецкой Народной Республики, Петровка Запорожской области, Безводное и Вишневое Херсонской области. Также, уничтожены в воздухе восемь снарядов реактивной системы залпового огня "HIMARS" и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, населённых пунктов Любимовка, Берислав и Таврийское Херсонской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область
12:47 12.09.2022 (обновлено: 12:51 12.09.2022)
Российские системы ПВО за сутки сбили восемь украинских снарядов РСЗО
Минобороны: российские системы ПВО сбили восемь украинских снарядов РСЗО и пять дронов