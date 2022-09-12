https://ria.ru/20220912/pvo-1816153859.html

Российские системы ПВО за сутки сбили восемь украинских снарядов РСЗО

Российские системы ПВО за сутки сбили восемь украинских снарядов РСЗО - РИА Новости, 12.09.2022

Российские системы ПВО за сутки сбили восемь украинских снарядов РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО, в том числе HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:47

2022-09-12T12:47

2022-09-12T12:51

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО, в том числе HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Николаевка Луганской Народной Республики, Славное Донецкой Народной Республики, Петровка Запорожской области, Безводное и Вишневое Херсонской области. Также, уничтожены в воздухе восемь снарядов реактивной системы залпового огня "HIMARS" и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, населённых пунктов Любимовка, Берислав и Таврийское Херсонской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, запорожская область