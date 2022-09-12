14:16 12.09.2022 (обновлено: 15:09 12.09.2022)
Путин объяснил непредсказуемость и импульсивность действий недоброжелателей
Президент России Путин назвал действия недоброжелателей непредсказуемыми и импульсивными
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действия недоброжелателей непредсказуемы и импульсивны, они непрофессиональны, надо работать в своей логике, решать свои задачи, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы видим, что действия наших, так мягко говоря, недоброжелателей во многом непредсказуемы и во многом импульсивны, они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны, а, значит, тем более мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу, не просто реагировать на какие-то недружественные шаги, а последовательно решать свои задачи развития в экономике, в социальной сфере, в инфраструктуре. В полной мере это касается и подготовки проекта федерального бюджета", - сказал Путин на совещании по экономике.
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