https://ria.ru/20220912/putin-1816201882.html

Путин объяснил непредсказуемость и импульсивность действий недоброжелателей

Путин объяснил непредсказуемость и импульсивность действий недоброжелателей - РИА Новости, 12.09.2022

Путин объяснил непредсказуемость и импульсивность действий недоброжелателей

Действия недоброжелателей непредсказуемы и импульсивны, они непрофессиональны, надо работать в своей логике, решать свои задачи, заявил президент России... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:16

2022-09-12T14:16

2022-09-12T15:09

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действия недоброжелателей непредсказуемы и импульсивны, они непрофессиональны, надо работать в своей логике, решать свои задачи, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, что действия наших, так мягко говоря, недоброжелателей во многом непредсказуемы и во многом импульсивны, они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны, а, значит, тем более мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу, не просто реагировать на какие-то недружественные шаги, а последовательно решать свои задачи развития в экономике, в социальной сфере, в инфраструктуре. В полной мере это касается и подготовки проекта федерального бюджета", - сказал Путин на совещании по экономике.

https://ria.ru/20220912/byudzhet-1816194254.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, экономика