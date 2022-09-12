https://ria.ru/20220912/putin-1816175746.html
В Кремле заявили, что Путин знает о перегруппировке войск под Харьковом
В Кремле заявили, что Путин знает о перегруппировке войск под Харьковом - РИА Новости, 12.09.2022
В Кремле заявили, что Путин знает о перегруппировке войск под Харьковом
Любые действия в ходе специальной военной операции докладываются верховному главнокомандующему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:34
2022-09-12T13:34
2022-09-12T15:19
специальная военная операция на украине
россия
в мире
владимир путин
дмитрий песков
украина
балаклея
харьковская область
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Любые действия в ходе специальной военной операции докладываются верховному главнокомандующему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о перегруппировке войск РФ в районе Балаклеи и Изюма."Разумеется, что все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220912/kharkov-1816116254.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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13:34 12.09.2022 (обновлено: 15:19 12.09.2022)
В Кремле заявили, что Путин знает о перегруппировке войск под Харьковом
Песков заявил, что Путину докладывают обо всех действиях на специальной военной операции