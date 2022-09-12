https://ria.ru/20220912/putin-1816175746.html

В Кремле заявили, что Путин знает о перегруппировке войск под Харьковом

В Кремле заявили, что Путин знает о перегруппировке войск под Харьковом - РИА Новости, 12.09.2022

В Кремле заявили, что Путин знает о перегруппировке войск под Харьковом

Любые действия в ходе специальной военной операции докладываются верховному главнокомандующему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:34

2022-09-12T13:34

2022-09-12T15:19

специальная военная операция на украине

россия

в мире

владимир путин

дмитрий песков

украина

балаклея

харьковская область

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Любые действия в ходе специальной военной операции докладываются верховному главнокомандующему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о перегруппировке войск РФ в районе Балаклеи и Изюма."Разумеется, что все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220912/kharkov-1816116254.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, в мире, владимир путин, дмитрий песков, украина, балаклея, харьковская область, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр