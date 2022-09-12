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В Кремле заявили, что Путин знает о перегруппировке войск под Харьковом - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/putin-1816175746.html
В Кремле заявили, что Путин знает о перегруппировке войск под Харьковом
В Кремле заявили, что Путин знает о перегруппировке войск под Харьковом - РИА Новости, 12.09.2022
В Кремле заявили, что Путин знает о перегруппировке войск под Харьковом
Любые действия в ходе специальной военной операции докладываются верховному главнокомандующему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:34
2022-09-12T15:19
специальная военная операция на украине
россия
в мире
владимир путин
дмитрий песков
украина
балаклея
харьковская область
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Любые действия в ходе специальной военной операции докладываются верховному главнокомандующему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о перегруппировке войск РФ в районе Балаклеи и Изюма."Разумеется, что все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему", - сказал Песков журналистам.
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россия
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россия, в мире, владимир путин, дмитрий песков, украина, балаклея, харьковская область, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина, Балаклея, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:34 12.09.2022 (обновлено: 15:19 12.09.2022)
 
В Кремле заявили, что Путин знает о перегруппировке войск под Харьковом

Песков заявил, что Путину докладывают обо всех действиях на специальной военной операции

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация"
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация". Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Любые действия в ходе специальной военной операции докладываются верховному главнокомандующему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о перегруппировке войск РФ в районе Балаклеи и Изюма.
"Разумеется, что все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему", - сказал Песков журналистам.
Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-миллиметрового миномета - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
11:11Специальная военная операция на Украине
Харьковская ВГА объяснила отвод войск численным превосходством ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраинаБалаклеяХарьковская областьВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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