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Путин находится на постоянной связи с министром обороны, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.09.2022
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Путин находится на постоянной связи с министром обороны, заявили в Кремле
Путин находится на постоянной связи с министром обороны, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.09.2022
Путин находится на постоянной связи с министром обороны, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин находится на постоянной связи с министром обороны и всеми военачальниками, по-другому в ходе выполнения специальной военной операции РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:26
2022-09-12T13:41
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин находится на постоянной связи с министром обороны и всеми военачальниками, по-другому в ходе выполнения специальной военной операции быть не может, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как глава государства отреагировал на произошедшую перегруппировку военных сил на Украине."Президент находится в постоянной, можно сказать круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками и естественно по-другому быть не может в ходе выполнения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.
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владимир путин, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
13:26 12.09.2022 (обновлено: 13:41 12.09.2022)
 
Путин находится на постоянной связи с министром обороны, заявили в Кремле

Песков: Путин находится на постоянной связи с министром обороны

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин находится на постоянной связи с министром обороны и всеми военачальниками, по-другому в ходе выполнения специальной военной операции быть не может, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как глава государства отреагировал на произошедшую перегруппировку военных сил на Украине.
"Президент находится в постоянной, можно сказать круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками и естественно по-другому быть не может в ходе выполнения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.
Бронеавтомобиль Тигр ВС РФ на Украине - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
13:08Специальная военная операция на Украине
Россия будет добиваться выполнения всех целей спецоперации, заявил Песков
 
Владимир ПутинРоссияДмитрий Песков
 
 
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