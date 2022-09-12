https://ria.ru/20220912/putin-1816171530.html
Путин находится на постоянной связи с министром обороны, заявили в Кремле
Путин находится на постоянной связи с министром обороны, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.09.2022
Путин находится на постоянной связи с министром обороны, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин находится на постоянной связи с министром обороны и всеми военачальниками, по-другому в ходе выполнения специальной военной операции РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:26
2022-09-12T13:26
2022-09-12T13:41
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин находится на постоянной связи с министром обороны и всеми военачальниками, по-другому в ходе выполнения специальной военной операции быть не может, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как глава государства отреагировал на произошедшую перегруппировку военных сил на Украине."Президент находится в постоянной, можно сказать круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками и естественно по-другому быть не может в ходе выполнения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220912/spetsoperatsiya-1816163476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
13:26 12.09.2022 (обновлено: 13:41 12.09.2022)
Путин находится на постоянной связи с министром обороны, заявили в Кремле
Песков: Путин находится на постоянной связи с министром обороны