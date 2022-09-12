https://ria.ru/20220912/putin-1816171530.html

Путин находится на постоянной связи с министром обороны, заявили в Кремле

Путин находится на постоянной связи с министром обороны, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.09.2022

Путин находится на постоянной связи с министром обороны, заявили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин находится на постоянной связи с министром обороны и всеми военачальниками, по-другому в ходе выполнения специальной военной операции РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:26

2022-09-12T13:26

2022-09-12T13:41

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин находится на постоянной связи с министром обороны и всеми военачальниками, по-другому в ходе выполнения специальной военной операции быть не может, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как глава государства отреагировал на произошедшую перегруппировку военных сил на Украине."Президент находится в постоянной, можно сказать круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками и естественно по-другому быть не может в ходе выполнения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220912/spetsoperatsiya-1816163476.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, дмитрий песков