https://ria.ru/20220912/proval-1816075250.html
В США назвали F-22 Raptor провалом
В США назвали F-22 Raptor провалом - РИА Новости, 12.09.2022
В США назвали F-22 Raptor провалом
Первый американский стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor выглядит как провал, пишет издание Military Watch. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T01:48
2022-09-12T01:48
2022-09-12T01:48
в мире
сша
f-22
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Первый американский стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor выглядит как провал, пишет издание Military Watch.В военно-воздушных силах самолет признали проблемным.В частности, одни из наиболее серьезных недостатков F-22 связаны с авионикой: компьютерные системы истребителя к моменту его ввода в эксплуатацию фактически устарела. В частности, Raptor все еще не может обмениваться данными с другими бортами. Кроме того, отсутствие инфракрасных систем поиска и слежения также подрывают боеспособность машины.Military Watch вспомнил и про "кашель Раптора", который развивался у пилотов из-за конструкции высотно-компенсирующего костюма, который сдавливал грудную клетку.Отмечается также, что высокие требования к техническому обслуживанию F-22 приводили к низким показателям готовности.F-22 Raptor – многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, противодействия воздушной разведке противника днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. F-22 является первым состоящим на вооружении истребителем пятого поколения.Проект разрабатывали в рамках программы Advanced Tactical Fighter, которую инициировали в 1980-х годах. Первый предсерийный образец F-22 поднялся в воздух в 1994 году – после распада СССР. Поэтому расходы на программу сократили, что привело к задержкам. Первая боевая часть Военно-воздушных сил США полностью перешла на F-22 в 2004 году.
https://ria.ru/20210315/proval-1601190745.html
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в мире, сша, f-22
В США назвали F-22 Raptor провалом
Military Watch: истребитель ВВС США F-22 Raptor оказался провалом из-за недостатков
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.
Первый американский стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor выглядит как провал, пишет
издание Military Watch.
В военно-воздушных силах самолет признали проблемным.
В частности, одни из наиболее серьезных недостатков F-22 связаны с авионикой: компьютерные системы истребителя к моменту его ввода в эксплуатацию фактически устарела. В частности, Raptor все еще не может обмениваться данными с другими бортами. Кроме того, отсутствие инфракрасных систем поиска и слежения также подрывают боеспособность машины.
Military Watch вспомнил и про "кашель Раптора", который развивался у пилотов из-за конструкции высотно-компенсирующего костюма, который сдавливал грудную клетку.
Отмечается также, что высокие требования к техническому обслуживанию F-22 приводили к низким показателям готовности.
F-22 Raptor – многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компаниями Lockheed Martin
, Boeing и General Dynamics
для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, противодействия воздушной разведке противника днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. F-22 является первым состоящим на вооружении истребителем пятого поколения.
Проект разрабатывали в рамках программы Advanced Tactical Fighter, которую инициировали в 1980-х годах. Первый предсерийный образец F-22 поднялся в воздух в 1994 году – после распада СССР
. Поэтому расходы на программу сократили, что привело к задержкам. Первая боевая часть Военно-воздушных сил США
полностью перешла на F-22 в 2004 году.