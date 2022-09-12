https://ria.ru/20220912/proval-1816075250.html

В США назвали F-22 Raptor провалом

В США назвали F-22 Raptor провалом - РИА Новости, 12.09.2022

В США назвали F-22 Raptor провалом

Первый американский стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor выглядит как провал, пишет издание Military Watch. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T01:48

2022-09-12T01:48

2022-09-12T01:48

в мире

сша

f-22

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Первый американский стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor выглядит как провал, пишет издание Military Watch.В военно-воздушных силах самолет признали проблемным.В частности, одни из наиболее серьезных недостатков F-22 связаны с авионикой: компьютерные системы истребителя к моменту его ввода в эксплуатацию фактически устарела. В частности, Raptor все еще не может обмениваться данными с другими бортами. Кроме того, отсутствие инфракрасных систем поиска и слежения также подрывают боеспособность машины.Military Watch вспомнил и про "кашель Раптора", который развивался у пилотов из-за конструкции высотно-компенсирующего костюма, который сдавливал грудную клетку.Отмечается также, что высокие требования к техническому обслуживанию F-22 приводили к низким показателям готовности.F-22 Raptor – многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, противодействия воздушной разведке противника днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. F-22 является первым состоящим на вооружении истребителем пятого поколения.Проект разрабатывали в рамках программы Advanced Tactical Fighter, которую инициировали в 1980-х годах. Первый предсерийный образец F-22 поднялся в воздух в 1994 году – после распада СССР. Поэтому расходы на программу сократили, что привело к задержкам. Первая боевая часть Военно-воздушных сил США полностью перешла на F-22 в 2004 году.

https://ria.ru/20210315/proval-1601190745.html

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в мире, сша, f-22