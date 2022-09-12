https://ria.ru/20220912/priluchnyy-1816207425.html

Прилучный провел выходные с детьми в торговом центре

Прилучный провел выходные с детьми в торговом центре - РИА Новости, 12.09.2022

Прилучный провел выходные с детьми в торговом центре

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный устроил совместный шопинг с сыном и дочерью от Агаты Муцениеце. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:29

2022-09-12T14:29

2022-09-12T14:29

шоубиз

павел прилучный

агата муцениеце

москва

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный устроил совместный шопинг с сыном и дочерью от Агаты Муцениеце. Актер успевает уделять время не только супруге Зепюр Брутян, но и детям от первого брака. В эти выходные артист приехал покататься с Тимофеем и Мией на колесе обозрения, но аттракцион оказался закрыт. Актеру пришлось придумать новый вид развлечения для наследников. Детям Прилучного понравилась идея отправиться с отцом в торговый центр. В конце вечера Павел накормил Тимофея и Мию ужином. Подписчики артиста поинтересовались, почему Зепюр не провела выходные с супругом и его детьми. Прилучный практически сразу познакомил новую избранницу с сыном и дочерью. Однако ответа от актера не последовало. Ранее артист поделился фотографиями со свадьбы с Брутян.

https://ria.ru/20220907/mutsenietse-1815061122.html

москва

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

павел прилучный, агата муцениеце, москва