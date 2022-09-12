https://ria.ru/20220912/priluchnyy-1816207425.html
Прилучный провел выходные с детьми в торговом центре
Прилучный провел выходные с детьми в торговом центре - РИА Новости, 12.09.2022
Прилучный провел выходные с детьми в торговом центре
Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный устроил совместный шопинг с сыном и дочерью от Агаты Муцениеце. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:29
2022-09-12T14:29
2022-09-12T14:29
шоубиз
павел прилучный
агата муцениеце
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814556727_0:0:604:340_1920x0_80_0_0_bc3a4e90bbbbdbf8bab2491136b702ba.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный устроил совместный шопинг с сыном и дочерью от Агаты Муцениеце. Актер успевает уделять время не только супруге Зепюр Брутян, но и детям от первого брака. В эти выходные артист приехал покататься с Тимофеем и Мией на колесе обозрения, но аттракцион оказался закрыт. Актеру пришлось придумать новый вид развлечения для наследников. Детям Прилучного понравилась идея отправиться с отцом в торговый центр. В конце вечера Павел накормил Тимофея и Мию ужином. Подписчики артиста поинтересовались, почему Зепюр не провела выходные с супругом и его детьми. Прилучный практически сразу познакомил новую избранницу с сыном и дочерью. Однако ответа от актера не последовало. Ранее артист поделился фотографиями со свадьбы с Брутян.
https://ria.ru/20220907/mutsenietse-1815061122.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814556727_76:0:529:340_1920x0_80_0_0_5dc324548f43d484fc68622d448ee668.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел прилучный, агата муцениеце, москва
Шоубиз, Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Москва
Прилучный провел выходные с детьми в торговом центре
Прилучный провел выходные с детьми от Муцениеце в торговом центре
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный устроил совместный шопинг с сыном и дочерью от Агаты Муцениеце.
Актер успевает уделять время не только супруге Зепюр Брутян, но и детям от первого брака. В эти выходные артист приехал покататься с Тимофеем и Мией на колесе обозрения, но аттракцион оказался закрыт.
"Через всю Москву ехали на колесо обозрения, а оно не работает", — пожаловался на ситуацию Павел в своей соцсети.
Актеру пришлось придумать новый вид развлечения для наследников. Детям Прилучного понравилась идея отправиться с отцом в торговый центр. В конце вечера Павел накормил Тимофея и Мию ужином.
Подписчики артиста поинтересовались, почему Зепюр не провела выходные с супругом и его детьми. Прилучный практически сразу познакомил новую избранницу с сыном и дочерью. Однако ответа от актера не последовало.
Ранее артист поделился
фотографиями со свадьбы с Брутян.