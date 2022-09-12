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Прилучный провел выходные с детьми в торговом центре - РИА Новости, 12.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220912/priluchnyy-1816207425.html
Прилучный провел выходные с детьми в торговом центре
Прилучный провел выходные с детьми в торговом центре - РИА Новости, 12.09.2022
Прилучный провел выходные с детьми в торговом центре
Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный устроил совместный шопинг с сыном и дочерью от Агаты Муцениеце. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:29
2022-09-12T14:29
шоубиз
павел прилучный
агата муцениеце
москва
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный устроил совместный шопинг с сыном и дочерью от Агаты Муцениеце. Актер успевает уделять время не только супруге Зепюр Брутян, но и детям от первого брака. В эти выходные артист приехал покататься с Тимофеем и Мией на колесе обозрения, но аттракцион оказался закрыт. Актеру пришлось придумать новый вид развлечения для наследников. Детям Прилучного понравилась идея отправиться с отцом в торговый центр. В конце вечера Павел накормил Тимофея и Мию ужином. Подписчики артиста поинтересовались, почему Зепюр не провела выходные с супругом и его детьми. Прилучный практически сразу познакомил новую избранницу с сыном и дочерью. Однако ответа от актера не последовало. Ранее артист поделился фотографиями со свадьбы с Брутян.
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павел прилучный, агата муцениеце, москва
Шоубиз, Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Москва
14:29 12.09.2022
 
Прилучный провел выходные с детьми в торговом центре

Прилучный провел выходные с детьми от Муцениеце в торговом центре

© Продюсерская компания "Среда" (2014-...)Кадр из сериала "Мажор"
Кадр из сериала Мажор
© Продюсерская компания "Среда" (2014-...)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный устроил совместный шопинг с сыном и дочерью от Агаты Муцениеце.
© Аккаунт Павла Прилучного в соцсетиКадр видео, размещенного Павлом Прилучным
Кадр видео, размещенного Павлом Прилучным
© Аккаунт Павла Прилучного в соцсети
Кадр видео, размещенного Павлом Прилучным
Актер успевает уделять время не только супруге Зепюр Брутян, но и детям от первого брака. В эти выходные артист приехал покататься с Тимофеем и Мией на колесе обозрения, но аттракцион оказался закрыт.
"Через всю Москву ехали на колесо обозрения, а оно не работает", — пожаловался на ситуацию Павел в своей соцсети.
Актеру пришлось придумать новый вид развлечения для наследников. Детям Прилучного понравилась идея отправиться с отцом в торговый центр. В конце вечера Павел накормил Тимофея и Мию ужином.
Подписчики артиста поинтересовались, почему Зепюр не провела выходные с супругом и его детьми. Прилучный практически сразу познакомил новую избранницу с сыном и дочерью. Однако ответа от актера не последовало.
Ранее артист поделился фотографиями со свадьбы с Брутян.
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