https://ria.ru/20220912/porty-1816174780.html
Лукашенко одобрил проект о перевалке грузов через российские порты
Лукашенко одобрил проект о перевалке грузов через российские порты - РИА Новости, 12.09.2022
Лукашенко одобрил проект о перевалке грузов через российские порты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве по перевалке грузов через российские порты,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:32
2022-09-12T13:32
2022-09-12T13:33
белоруссия
россия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве по перевалке грузов через российские порты, соответствующий указ опубликован в понедельник на национальном правовом интернет-портале республики."Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям Республики Беларусь и Российской Федерации, в качестве основы для проведения переговоров", - передает портал текст указа.На проведение переговоров и подписание соответствующего соглашения уполномочен Минтранс Белоруссии.Ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко анонсировал, что Минск и Москва намерены подписать соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через порты России.Лукашенко в августе 2020 года заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на другие.
https://ria.ru/20220909/toplivo-1815558594.html
https://ria.ru/20220904/belorussiya-1814396960.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, россия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, В мире
13:32 12.09.2022 (обновлено: 13:33 12.09.2022)
Лукашенко одобрил проект о перевалке грузов через российские порты
Президент Белоруссии Лукашенко одобрил проект о перевалке грузов через российские порты