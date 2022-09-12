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Лукашенко одобрил проект о перевалке грузов через российские порты - РИА Новости, 12.09.2022
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Лукашенко одобрил проект о перевалке грузов через российские порты
Лукашенко одобрил проект о перевалке грузов через российские порты - РИА Новости, 12.09.2022
Лукашенко одобрил проект о перевалке грузов через российские порты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве по перевалке грузов через российские порты,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:32
2022-09-12T13:33
белоруссия
россия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве по перевалке грузов через российские порты, соответствующий указ опубликован в понедельник на национальном правовом интернет-портале республики."Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям Республики Беларусь и Российской Федерации, в качестве основы для проведения переговоров", - передает портал текст указа.На проведение переговоров и подписание соответствующего соглашения уполномочен Минтранс Белоруссии.Ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко анонсировал, что Минск и Москва намерены подписать соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через порты России.Лукашенко в августе 2020 года заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на другие.
https://ria.ru/20220909/toplivo-1815558594.html
https://ria.ru/20220904/belorussiya-1814396960.html
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белоруссия, россия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, В мире
13:32 12.09.2022 (обновлено: 13:33 12.09.2022)
 
Лукашенко одобрил проект о перевалке грузов через российские порты

Президент Белоруссии Лукашенко одобрил проект о перевалке грузов через российские порты

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве по перевалке грузов через российские порты, соответствующий указ опубликован в понедельник на национальном правовом интернет-портале республики.
"Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям Республики Беларусь и Российской Федерации, в качестве основы для проведения переговоров", - передает портал текст указа.
Флаг Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 04:58
"Ъ": Россия хочет поддержать Белоруссию увеличением импорта ее топлива
На проведение переговоров и подписание соответствующего соглашения уполномочен Минтранс Белоруссии.
Ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко анонсировал, что Минск и Москва намерены подписать соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через порты России.
Лукашенко в августе 2020 года заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на другие.
Продукция завода по производству древесных топливных гранул - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 21:26
В Минске считают энергокризис в Европе окном возможностей для Белоруссии
 
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