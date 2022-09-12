https://ria.ru/20220912/porty-1816174780.html

Лукашенко одобрил проект о перевалке грузов через российские порты

Лукашенко одобрил проект о перевалке грузов через российские порты - РИА Новости, 12.09.2022

Лукашенко одобрил проект о перевалке грузов через российские порты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве по перевалке грузов через российские порты,... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:32

2022-09-12T13:32

2022-09-12T13:33

белоруссия

россия

александр лукашенко

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_bda6c60d215a4e02d351fb7349136580.jpg

МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве по перевалке грузов через российские порты, соответствующий указ опубликован в понедельник на национальном правовом интернет-портале республики."Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям Республики Беларусь и Российской Федерации, в качестве основы для проведения переговоров", - передает портал текст указа.На проведение переговоров и подписание соответствующего соглашения уполномочен Минтранс Белоруссии.Ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко анонсировал, что Минск и Москва намерены подписать соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через порты России.Лукашенко в августе 2020 года заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на другие.

https://ria.ru/20220909/toplivo-1815558594.html

https://ria.ru/20220904/belorussiya-1814396960.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, россия, александр лукашенко, в мире