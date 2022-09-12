https://ria.ru/20220912/pomosch-1816174655.html

Минфин Украины рассказал о финансовой помощи со стороны Запада

Минфин Украины рассказал о финансовой помощи со стороны Запада - РИА Новости, 12.09.2022

Минфин Украины рассказал о финансовой помощи со стороны Запада

Киев получил почти 18 миллиардов помощи от международных партнеров с 24 февраля, но ежемесячный дефицит бюджета не был полностью профинансирован, сообщили в... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:32

2022-09-12T13:32

2022-09-12T13:32

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украина

сша

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даниил гетманцев

владимир путин

министерство финансов украины

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Киев получил почти 18 миллиардов помощи от международных партнеров с 24 февраля, но ежемесячный дефицит бюджета не был полностью профинансирован, сообщили в министерстве финансов Украины."Общий объем льготного финансирования, привлеченного с 24 февраля, составляет почти 18 миллиардов долларов США. Среди ключевых доноров: Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Япония, Франция, Италия. Но ежемесячный дефицит в 5 миллиардов долларов США так и не был полностью профинансирован", - говорится в сообщении на сайте минфина.Ранее украинские власти отмечали, что дефицит бюджета страны ежемесячно составляет около 5-7 миллиардов долларов. Поскольку таких налоговых поступлений и таможенных платежей нет, для покрытия расходов бюджета нацбанк Украины проводит активную эмиссию гривны. Депутат парламента Даниил Гетманцев отмечал, что расходы на оборону на Украине за семь месяцев этого года увеличились в 6,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220909/pomosch-1815778760.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, киев, даниил гетманцев, владимир путин, министерство финансов украины