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В ДНР при обстрелах погибли четыре человека - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В ДНР при обстрелах погибли четыре человека
В ДНР при обстрелах погибли четыре человека - РИА Новости, 12.09.2022
В ДНР при обстрелах погибли четыре человека
Четыре мирных жителя погибли, восемь пострадали в понедельник в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T20:10
2022-09-12T20:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли, восемь пострадали в понедельник в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция ДНР."В результате обстрелов четверо мирных жителей погибли и восемь получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов за текущие сутки были повреждены восемь домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
20:10 12.09.2022
 
В ДНР при обстрелах погибли четыре человека

Народная милиция ДНР: за сутки при обстрелах погибли четыре мирных жителя, восемь ранены

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета на месте обстрела ВСУ в Донецке
Сотрудник следственного комитета на месте обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник следственного комитета на месте обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли, восемь пострадали в понедельник в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция ДНР.
"В результате обстрелов четверо мирных жителей погибли и восемь получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Губительные "Лепестки": ВСУ забросали центр Донецка запрещенными минами
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

Робототехнический комплекс разминирования Уран-6 используется саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ для разминирования центральной улице Донецка
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Разминирование центральной улицы Донецка.

Разминирование центральной улицы Донецка
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Отмечается, что в результате обстрелов за текущие сутки были повреждены восемь домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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