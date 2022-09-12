https://ria.ru/20220912/pogibshie-1816335756.html

В ДНР при обстрелах погибли четыре человека

В ДНР при обстрелах погибли четыре человека - РИА Новости, 12.09.2022

В ДНР при обстрелах погибли четыре человека

Четыре мирных жителя погибли, восемь пострадали в понедельник в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск,... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T20:10

2022-09-12T20:10

2022-09-12T20:10

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли, восемь пострадали в понедельник в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция ДНР."В результате обстрелов четверо мирных жителей погибли и восемь получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов за текущие сутки были повреждены восемь домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины