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В Красноярске погибли две девушки-подростка после празднования дня рождения - РИА Новости, 12.09.2022
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В Красноярске погибли две девушки-подростка после празднования дня рождения
В Красноярске погибли две девушки-подростка после празднования дня рождения - РИА Новости, 12.09.2022
В Красноярске погибли две девушки-подростка после празднования дня рождения
Две девушки 17 и 16 лет скончались в Красноярске после празднования дня рождения одной из погибших, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:09
2022-09-12T15:09
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 12 сен - РИА Новости. Две девушки 17 и 16 лет скончались в Красноярске после празднования дня рождения одной из погибших, сообщает пресс-служба регионального главка СК."Поступило сообщение об обнаружении в квартире дома, расположенного по улице Воронова города Красноярска, тел двух девушек 17-ти и 16-ти лет без признаков жизни. Еще одна 16-летняя девушка доставлена в медицинское учреждение с признаками отравления… Предварительным расследованием установлено, что 10 сентября 2022 года три девушки находились в квартире по месту жительства одной из них - оставшейся в живых - по случаю празднования дня рождения одной из погибших", - говорится в сообщении.В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
15:09 12.09.2022
 
В Красноярске погибли две девушки-подростка после празднования дня рождения

В Красноярске погибли две девушки 17 и 16 лет после празднования дня рождения

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 12 сен - РИА Новости. Две девушки 17 и 16 лет скончались в Красноярске после празднования дня рождения одной из погибших, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"Поступило сообщение об обнаружении в квартире дома, расположенного по улице Воронова города Красноярска, тел двух девушек 17-ти и 16-ти лет без признаков жизни. Еще одна 16-летняя девушка доставлена в медицинское учреждение с признаками отравления… Предварительным расследованием установлено, что 10 сентября 2022 года три девушки находились в квартире по месту жительства одной из них - оставшейся в живых - по случаю празднования дня рождения одной из погибших", - говорится в сообщении.
В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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ПроисшествияКрасноярск
 
 
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