https://ria.ru/20220912/podrostki-1816233952.html

В Красноярске погибли две девушки-подростка после празднования дня рождения

В Красноярске погибли две девушки-подростка после празднования дня рождения - РИА Новости, 12.09.2022

В Красноярске погибли две девушки-подростка после празднования дня рождения

Две девушки 17 и 16 лет скончались в Красноярске после празднования дня рождения одной из погибших, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:09

2022-09-12T15:09

2022-09-12T15:09

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 12 сен - РИА Новости. Две девушки 17 и 16 лет скончались в Красноярске после празднования дня рождения одной из погибших, сообщает пресс-служба регионального главка СК."Поступило сообщение об обнаружении в квартире дома, расположенного по улице Воронова города Красноярска, тел двух девушек 17-ти и 16-ти лет без признаков жизни. Еще одна 16-летняя девушка доставлена в медицинское учреждение с признаками отравления… Предварительным расследованием установлено, что 10 сентября 2022 года три девушки находились в квартире по месту жительства одной из них - оставшейся в живых - по случаю празднования дня рождения одной из погибших", - говорится в сообщении.В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20220912/basseyn-1816146721.html

красноярск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, красноярск