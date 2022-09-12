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Врио глав регионов получили высокую поддержку на выборах, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.09.2022
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Врио глав регионов получили высокую поддержку на выборах, заявили в Кремле
Врио глав регионов получили высокую поддержку на выборах, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.09.2022
Врио глав регионов получили высокую поддержку на выборах, заявили в Кремле
Все врио глав регионов получили высокую поддержку на выборах, в этом есть не только личная заслуга каждого из губернаторов, но и заслуга президента с точки... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:32
2022-09-12T13:32
политика
россия
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Все врио глав регионов получили высокую поддержку на выборах, в этом есть не только личная заслуга каждого из губернаторов, но и заслуга президента с точки зрения его поддержки кандидатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ну они победили, причем они получили очень много голосов, мы видим очень высокие цифры. И конечно, это, здесь есть и личная заслуга каждого из губернаторов, которые активно взялись за работы, активно отработали уже свой срок. Исполняющие обязанности активно показали себя и с положительной точки зрения, это конечно, очень важно, но в этом есть и заслуга президента, с точки зрения его поддержки этого конкретного кандидата", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, единый день голосования — 2022
Политика, Россия, Единый день голосования — 2022
13:32 12.09.2022
 
Врио глав регионов получили высокую поддержку на выборах, заявили в Кремле

Песков: все врио глав регионов получили высокую поддержку, в этом есть заслуга президента

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЭлектронное табло с информацией о выборах в информационном центре ЦИК РФ в Москве
Электронное табло с информацией о выборах в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Электронное табло с информацией о выборах в информационном центре ЦИК РФ в Москве
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Все врио глав регионов получили высокую поддержку на выборах, в этом есть не только личная заслуга каждого из губернаторов, но и заслуга президента с точки зрения его поддержки кандидатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ну они победили, причем они получили очень много голосов, мы видим очень высокие цифры. И конечно, это, здесь есть и личная заслуга каждого из губернаторов, которые активно взялись за работы, активно отработали уже свой срок. Исполняющие обязанности активно показали себя и с положительной точки зрения, это конечно, очень важно, но в этом есть и заслуга президента, с точки зрения его поддержки этого конкретного кандидата", - сказал Песков журналистам.
Итоги выборов глав регионов России
05:48Инфографика
Итоги выборов глав регионов России
 
ПолитикаРоссияЕдиный день голосования — 2022
 
 
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