https://ria.ru/20220912/podderzhka-1816174153.html

Врио глав регионов получили высокую поддержку на выборах, заявили в Кремле

Врио глав регионов получили высокую поддержку на выборах, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.09.2022

Врио глав регионов получили высокую поддержку на выборах, заявили в Кремле

Все врио глав регионов получили высокую поддержку на выборах, в этом есть не только личная заслуга каждого из губернаторов, но и заслуга президента с точки... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:32

2022-09-12T13:32

2022-09-12T13:32

политика

россия

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Все врио глав регионов получили высокую поддержку на выборах, в этом есть не только личная заслуга каждого из губернаторов, но и заслуга президента с точки зрения его поддержки кандидатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ну они победили, причем они получили очень много голосов, мы видим очень высокие цифры. И конечно, это, здесь есть и личная заслуга каждого из губернаторов, которые активно взялись за работы, активно отработали уже свой срок. Исполняющие обязанности активно показали себя и с положительной точки зрения, это конечно, очень важно, но в этом есть и заслуга президента, с точки зрения его поддержки этого конкретного кандидата", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, единый день голосования — 2022