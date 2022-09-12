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В Кремле связали итоги выборов с поддержкой россиянами спецоперации - РИА Новости, 12.09.2022
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В Кремле связали итоги выборов с поддержкой россиянами спецоперации
В Кремле связали итоги выборов с поддержкой россиянами спецоперации - РИА Новости, 12.09.2022
В Кремле связали итоги выборов с поддержкой россиянами спецоперации
В Кремле считают, что итоги выборов в РФ можно воспринимать в том числе и как поддержку действий властей по проведению специальной военной операции, сообщил... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:21
2022-09-12T13:21
политика
дмитрий песков
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что итоги выборов в РФ можно воспринимать в том числе и как поддержку действий властей по проведению специальной военной операции, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Безусловно, конечно, это показывает высокий уровень поддержки и действующего главы, и принимаемых им решений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли воспринимать это голосование, как срез общественного мнения по спецоперации на Украине.Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
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политика, дмитрий песков, единый день голосования — 2022
Политика, Дмитрий Песков, Единый день голосования — 2022
13:21 12.09.2022
 
В Кремле связали итоги выборов с поддержкой россиянами спецоперации

Песков: итоги выборов можно воспринимать в том числе как поддержку по спецоперации

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЭкраны в информационном центре ЦИК РФ в Москве
Экраны в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Экраны в информационном центре ЦИК РФ в Москве
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что итоги выборов в РФ можно воспринимать в том числе и как поддержку действий властей по проведению специальной военной операции, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Безусловно, конечно, это показывает высокий уровень поддержки и действующего главы, и принимаемых им решений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли воспринимать это голосование, как срез общественного мнения по спецоперации на Украине.
Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
Итоги выборов глав регионов России
05:48Инфографика
Итоги выборов глав регионов России
 
ПолитикаДмитрий ПесковЕдиный день голосования — 2022
 
 
Политика
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