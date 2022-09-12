https://ria.ru/20220912/podderzhka-1816169278.html
В Кремле связали итоги выборов с поддержкой россиянами спецоперации
В Кремле связали итоги выборов с поддержкой россиянами спецоперации - РИА Новости, 12.09.2022
В Кремле связали итоги выборов с поддержкой россиянами спецоперации
В Кремле считают, что итоги выборов в РФ можно воспринимать в том числе и как поддержку действий властей по проведению специальной военной операции, сообщил... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:21
2022-09-12T13:21
2022-09-12T13:21
политика
дмитрий песков
единый день голосования — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1815959990_0:0:3140:1766_1920x0_80_0_0_90af6609e0532bba59c66ebe2a169b06.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что итоги выборов в РФ можно воспринимать в том числе и как поддержку действий властей по проведению специальной военной операции, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Безусловно, конечно, это показывает высокий уровень поддержки и действующего главы, и принимаемых им решений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли воспринимать это голосование, как срез общественного мнения по спецоперации на Украине.Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1815959990_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_f8b379bf09668dbf99a43cca4c755678.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, единый день голосования — 2022
Политика, Дмитрий Песков, Единый день голосования — 2022
В Кремле связали итоги выборов с поддержкой россиянами спецоперации
Песков: итоги выборов можно воспринимать в том числе как поддержку по спецоперации