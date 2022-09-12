https://ria.ru/20220912/podderzhka-1816169278.html

В Кремле связали итоги выборов с поддержкой россиянами спецоперации

В Кремле связали итоги выборов с поддержкой россиянами спецоперации - РИА Новости, 12.09.2022

В Кремле связали итоги выборов с поддержкой россиянами спецоперации

В Кремле считают, что итоги выборов в РФ можно воспринимать в том числе и как поддержку действий властей по проведению специальной военной операции, сообщил... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:21

2022-09-12T13:21

2022-09-12T13:21

политика

дмитрий песков

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что итоги выборов в РФ можно воспринимать в том числе и как поддержку действий властей по проведению специальной военной операции, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Безусловно, конечно, это показывает высокий уровень поддержки и действующего главы, и принимаемых им решений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли воспринимать это голосование, как срез общественного мнения по спецоперации на Украине.Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий песков, единый день голосования — 2022