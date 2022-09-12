https://ria.ru/20220912/perelom-1816154017.html

В Нижнем Новгороде пьяная женщина сломала руку, напав на полицейского

В Нижнем Новгороде пьяная женщина сломала руку, напав на полицейского - РИА Новости, 12.09.2022

В Нижнем Новгороде пьяная женщина сломала руку, напав на полицейского

Пьяной женщине надели наручники на вокзале в Нижнем Новгороде после нападения на сотрудника полиции, позже врачи констатировали у нее перелом плеча, однако... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:47

2022-09-12T12:47

2022-09-12T12:47

происшествия

нижний новгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/51/1560735182_0:125:2999:1812_1920x0_80_0_0_b2585c62e0dc5f3aec00b58c6f47fc02.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Пьяной женщине надели наручники на вокзале в Нижнем Новгороде после нападения на сотрудника полиции, позже врачи констатировали у нее перелом плеча, однако нарушений в действиях полицейских не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.Ранее Telegram-канал Baza разместил снятое на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде видео, где пьяная женщина кричит на полицейских, требуя свой чемодан. Затем она толкает полицейского в грудь, после чего тот опрокидывает ее на землю, заламывает руки и надевает наручники. Утверждается, что при задержании женщине сломали руку. По словам задержанной, всю ночь ей не давали вызвать скорую и не пускали в туалет. Сообщается, что женщина написала заявление на задержавших ее сотрудников полиции и ждет результатов проверки.Как сообщили агентству в управлении транспортной полиции, инцидент произошел 4 сентября в 15:15."В цокольном этаже железнодорожного вокзала станции Нижний Новгород полицейскими патрульно-постовой службы Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте выявлена 57-летняя жительница города Кирова, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась грубой нецензурной бранью. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения гражданка не реагировала и продолжала нарушать общественный порядок. После чего она попыталась ударить полицейского в область лица. Противоправные действия женщины были пресечены, а в отношении гражданки применены специальные средства ограничения подвижности – наручники", - сообщили в ведомстве.Женщина была доставлена в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. "При осмотре фельдшером видимых телесных повреждений у нее не обнаружено, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования она отказалась", - подчеркнули в транспортной полиции округа.В отношении женщины были составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Она была помещена в специальное помещение для содержания задержанных лиц Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте."На следующий день задержанная пожаловалась на боль в руке. Ей была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила ее в приемный покой больницы. Предварительный диагноз – перелом правого плеча. По результатам служебной проверки установлено, что нарушений сотрудниками не допущено. Собранные материалы направлены для процессуальной оценки в следственные органы", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20220912/basseyn-1816146721.html

https://ria.ru/20220912/kvest-1816149990.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нижний новгород