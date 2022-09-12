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В Нижнем Новгороде пьяная женщина сломала руку, напав на полицейского - РИА Новости, 12.09.2022
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В Нижнем Новгороде пьяная женщина сломала руку, напав на полицейского
В Нижнем Новгороде пьяная женщина сломала руку, напав на полицейского - РИА Новости, 12.09.2022
В Нижнем Новгороде пьяная женщина сломала руку, напав на полицейского
Пьяной женщине надели наручники на вокзале в Нижнем Новгороде после нападения на сотрудника полиции, позже врачи констатировали у нее перелом плеча, однако... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:47
2022-09-12T12:47
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Пьяной женщине надели наручники на вокзале в Нижнем Новгороде после нападения на сотрудника полиции, позже врачи констатировали у нее перелом плеча, однако нарушений в действиях полицейских не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.Ранее Telegram-канал Baza разместил снятое на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде видео, где пьяная женщина кричит на полицейских, требуя свой чемодан. Затем она толкает полицейского в грудь, после чего тот опрокидывает ее на землю, заламывает руки и надевает наручники. Утверждается, что при задержании женщине сломали руку. По словам задержанной, всю ночь ей не давали вызвать скорую и не пускали в туалет. Сообщается, что женщина написала заявление на задержавших ее сотрудников полиции и ждет результатов проверки.Как сообщили агентству в управлении транспортной полиции, инцидент произошел 4 сентября в 15:15."В цокольном этаже железнодорожного вокзала станции Нижний Новгород полицейскими патрульно-постовой службы Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте выявлена 57-летняя жительница города Кирова, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась грубой нецензурной бранью. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения гражданка не реагировала и продолжала нарушать общественный порядок. После чего она попыталась ударить полицейского в область лица. Противоправные действия женщины были пресечены, а в отношении гражданки применены специальные средства ограничения подвижности – наручники", - сообщили в ведомстве.Женщина была доставлена в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. "При осмотре фельдшером видимых телесных повреждений у нее не обнаружено, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования она отказалась", - подчеркнули в транспортной полиции округа.В отношении женщины были составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Она была помещена в специальное помещение для содержания задержанных лиц Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте."На следующий день задержанная пожаловалась на боль в руке. Ей была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила ее в приемный покой больницы. Предварительный диагноз – перелом правого плеча. По результатам служебной проверки установлено, что нарушений сотрудниками не допущено. Собранные материалы направлены для процессуальной оценки в следственные органы", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20220912/basseyn-1816146721.html
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происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
12:47 12.09.2022
 
В Нижнем Новгороде пьяная женщина сломала руку, напав на полицейского

Пьяная женщина сломала руку при нападении на полицейского на вокзале в Нижнем Новгороде

© Sputnik / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© Sputnik
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Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Пьяной женщине надели наручники на вокзале в Нижнем Новгороде после нападения на сотрудника полиции, позже врачи констатировали у нее перелом плеча, однако нарушений в действиях полицейских не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.
Ранее Telegram-канал Baza разместил снятое на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде видео, где пьяная женщина кричит на полицейских, требуя свой чемодан. Затем она толкает полицейского в грудь, после чего тот опрокидывает ее на землю, заламывает руки и надевает наручники. Утверждается, что при задержании женщине сломали руку. По словам задержанной, всю ночь ей не давали вызвать скорую и не пускали в туалет. Сообщается, что женщина написала заявление на задержавших ее сотрудников полиции и ждет результатов проверки.
Как сообщили агентству в управлении транспортной полиции, инцидент произошел 4 сентября в 15:15.
"В цокольном этаже железнодорожного вокзала станции Нижний Новгород полицейскими патрульно-постовой службы Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте выявлена 57-летняя жительница города Кирова, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась грубой нецензурной бранью. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения гражданка не реагировала и продолжала нарушать общественный порядок. После чего она попыталась ударить полицейского в область лица. Противоправные действия женщины были пресечены, а в отношении гражданки применены специальные средства ограничения подвижности – наручники", - сообщили в ведомстве.
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Женщина была доставлена в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. "При осмотре фельдшером видимых телесных повреждений у нее не обнаружено, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования она отказалась", - подчеркнули в транспортной полиции округа.
В отношении женщины были составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Она была помещена в специальное помещение для содержания задержанных лиц Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте.
"На следующий день задержанная пожаловалась на боль в руке. Ей была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила ее в приемный покой больницы. Предварительный диагноз – перелом правого плеча. По результатам служебной проверки установлено, что нарушений сотрудниками не допущено. Собранные материалы направлены для процессуальной оценки в следственные органы", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
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