13:07 12.09.2022 (обновлено: 13:24 12.09.2022)
В Кремле не видят перспектив по переговорам Путина и Зеленского
Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров Путина и Зеленского
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ian Langsdon
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Предпосылки для переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского в настоящее время отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. В ходе разговора Макрон призвал к скорейшему переходу к диалогу на Украине. В свою очередь Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что сейчас не готов вести переговоры с Россией, которая "выдвигает ультиматумы".
"Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, видят ли сейчас в Кремле возможность для таких переговоров и считают ли их необходимыми.
Говоря о предложении турецкого лидера Тайипа Эрдогана об организации встречи лидеров России и Украины, представитель Кремля также ответил, что "для этого предпосылок сейчас никаких нет".