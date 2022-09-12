https://ria.ru/20220912/peregovory-1816163001.html

В Кремле не видят перспектив по переговорам Путина и Зеленского

В Кремле не видят перспектив по переговорам Путина и Зеленского - РИА Новости, 12.09.2022

В Кремле не видят перспектив по переговорам Путина и Зеленского

Предпосылки для переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского в настоящее время отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:07

2022-09-12T13:07

2022-09-12T13:24

специальная военная операция на украине

владимир путин

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украина

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Предпосылки для переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского в настоящее время отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. В ходе разговора Макрон призвал к скорейшему переходу к диалогу на Украине. В свою очередь Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что сейчас не готов вести переговоры с Россией, которая "выдвигает ультиматумы"."Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, видят ли сейчас в Кремле возможность для таких переговоров и считают ли их необходимыми.Говоря о предложении турецкого лидера Тайипа Эрдогана об организации встречи лидеров России и Украины, представитель Кремля также ответил, что "для этого предпосылок сейчас никаких нет".

https://ria.ru/20220901/peregovory-1813606211.html

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Кирилл Волков

владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, в мире, дмитрий песков