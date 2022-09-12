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В Кремле не видят перспектив по переговорам Путина и Зеленского - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/peregovory-1816163001.html
В Кремле не видят перспектив по переговорам Путина и Зеленского
В Кремле не видят перспектив по переговорам Путина и Зеленского - РИА Новости, 12.09.2022
В Кремле не видят перспектив по переговорам Путина и Зеленского
Предпосылки для переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского в настоящее время отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:07
2022-09-12T13:24
специальная военная операция на украине
владимир путин
владимир зеленский
россия
украина
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Предпосылки для переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского в настоящее время отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. В ходе разговора Макрон призвал к скорейшему переходу к диалогу на Украине. В свою очередь Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что сейчас не готов вести переговоры с Россией, которая "выдвигает ультиматумы"."Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, видят ли сейчас в Кремле возможность для таких переговоров и считают ли их необходимыми.Говоря о предложении турецкого лидера Тайипа Эрдогана об организации встречи лидеров России и Украины, представитель Кремля также ответил, что "для этого предпосылок сейчас никаких нет".
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владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, в мире, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Украина, В мире, Дмитрий Песков
13:07 12.09.2022 (обновлено: 13:24 12.09.2022)
 
В Кремле не видят перспектив по переговорам Путина и Зеленского

Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров Путина и Зеленского

© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Ian Langsdon
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Предпосылки для переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского в настоящее время отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. В ходе разговора Макрон призвал к скорейшему переходу к диалогу на Украине. В свою очередь Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что сейчас не готов вести переговоры с Россией, которая "выдвигает ультиматумы".
"Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, видят ли сейчас в Кремле возможность для таких переговоров и считают ли их необходимыми.
Говоря о предложении турецкого лидера Тайипа Эрдогана об организации встречи лидеров России и Украины, представитель Кремля также ответил, что "для этого предпосылок сейчас никаких нет".
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ миреДмитрий Песков
 
 
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