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Во Владивостоке погиб управляющий директор по авиационной отрасли КРДВ - РИА Новости, 12.09.2022
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Во Владивостоке погиб управляющий директор по авиационной отрасли КРДВ
Во Владивостоке погиб управляющий директор по авиационной отрасли КРДВ - РИА Новости, 12.09.2022
Во Владивостоке погиб управляющий директор по авиационной отрасли КРДВ
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики сообщила о гибели управляющего директора по авиационной отрасли КРДВ Ивана Печорина. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:07
2022-09-12T14:38
владивосток
крдв
дальний восток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики сообщила о гибели управляющего директора по авиационной отрасли КРДВ Ивана Печорина."12 сентября 2022 года стало известно о трагической гибели нашего коллеги, управляющего директора по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина. Гибель Ивана — невосполнимая утрата для друзей и коллег, большая потеря для корпорации. Приносим искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении на сайте КРДВ.Как уточнили РИА Новости в администрации Владивостока, было найдено тело в районе села Береговое, не подтвердив, что это погибший сотрудник КРДВ.По данным региональных СМИ, Печорин утонул 10 сентября.
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владивосток, крдв, дальний восток, происшествия
Владивосток, КРДВ, Дальний Восток, Происшествия
14:07 12.09.2022 (обновлено: 14:38 12.09.2022)
 
Во Владивостоке погиб управляющий директор по авиационной отрасли КРДВ

В Приморье погиб топ-менеджер Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин

© Фото : Корпорация развития Дальнего Востока и АрктикиИван Печорин
Иван Печорин - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики
Иван Печорин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики сообщила о гибели управляющего директора по авиационной отрасли КРДВ Ивана Печорина.
"12 сентября 2022 года стало известно о трагической гибели нашего коллеги, управляющего директора по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина. Гибель Ивана — невосполнимая утрата для друзей и коллег, большая потеря для корпорации. Приносим искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении на сайте КРДВ.
Как уточнили РИА Новости в администрации Владивостока, было найдено тело в районе села Береговое, не подтвердив, что это погибший сотрудник КРДВ.
По данным региональных СМИ, Печорин утонул 10 сентября.
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 10:32
В КРДВ назвали ключевой сдерживающий фактор развития Курил
 
ВладивостокКРДВДальний ВостокПроисшествия
 
 
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