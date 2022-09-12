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Во Владивостоке погиб управляющий директор по авиационной отрасли КРДВ
Во Владивостоке погиб управляющий директор по авиационной отрасли КРДВ - РИА Новости, 12.09.2022
Во Владивостоке погиб управляющий директор по авиационной отрасли КРДВ
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики сообщила о гибели управляющего директора по авиационной отрасли КРДВ Ивана Печорина. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:07
2022-09-12T14:07
2022-09-12T14:38
владивосток
крдв
дальний восток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики сообщила о гибели управляющего директора по авиационной отрасли КРДВ Ивана Печорина."12 сентября 2022 года стало известно о трагической гибели нашего коллеги, управляющего директора по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина. Гибель Ивана — невосполнимая утрата для друзей и коллег, большая потеря для корпорации. Приносим искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении на сайте КРДВ.Как уточнили РИА Новости в администрации Владивостока, было найдено тело в районе села Береговое, не подтвердив, что это погибший сотрудник КРДВ.По данным региональных СМИ, Печорин утонул 10 сентября.
https://ria.ru/20220908/kurily-1815330222.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, крдв, дальний восток, происшествия
Владивосток, КРДВ, Дальний Восток, Происшествия
14:07 12.09.2022 (обновлено: 14:38 12.09.2022)
Во Владивостоке погиб управляющий директор по авиационной отрасли КРДВ
В Приморье погиб топ-менеджер Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин