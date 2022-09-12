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В Приморье 18 населенных пунктов остаются отрезанными паводком - РИА Новости, 12.09.2022
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В Приморье 18 населенных пунктов остаются отрезанными паводком
В Приморье 18 населенных пунктов остаются отрезанными паводком - РИА Новости, 12.09.2022
В Приморье 18 населенных пунктов остаются отрезанными паводком
Восемнадцать населенных пунктов остаются отрезанными паводком в Приморском крае после прохождения мощного тайфуна "Хиннамнор", рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:10
2022-09-12T10:10
происшествия
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Восемнадцать населенных пунктов остаются отрезанными паводком в Приморском крае после прохождения мощного тайфуна "Хиннамнор", рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Нарушено дорожное сообщение с 18 населенными пунктами", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 14 населенных пунктах четырех муниципальных образований остаются подтопленными 24 жилых дома и 283 приусадебных участка, повреждены 28 мостов.По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий тайфуна привлечены 738 человек и 295 единиц техники.
https://ria.ru/20220909/tayfun-1815616010.html
россия
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происшествия, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:10 12.09.2022
 
В Приморье 18 населенных пунктов остаются отрезанными паводком

В Приморье 18 населенных пунктов остаются отрезанными паводком из-за тайфуна

© Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Олега КожемякоПоследствия тайфуна "Хинамнор" в Приморье
Последствия тайфуна Хинамнор в Приморье
© Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Олега Кожемяко
Последствия тайфуна "Хинамнор" в Приморье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Восемнадцать населенных пунктов остаются отрезанными паводком в Приморском крае после прохождения мощного тайфуна "Хиннамнор", рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Нарушено дорожное сообщение с 18 населенными пунктами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 14 населенных пунктах четырех муниципальных образований остаются подтопленными 24 жилых дома и 283 приусадебных участка, повреждены 28 мостов.
По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий тайфуна привлечены 738 человек и 295 единиц техники.
Последствия тайфуна Хинамнор в Приморье
9 сентября, 12:26
Один человек погиб из-за тайфуна в Приморье
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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