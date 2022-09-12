https://ria.ru/20220912/pavodok-1816104305.html

В Приморье 18 населенных пунктов остаются отрезанными паводком

В Приморье 18 населенных пунктов остаются отрезанными паводком - РИА Новости, 12.09.2022

В Приморье 18 населенных пунктов остаются отрезанными паводком

Восемнадцать населенных пунктов остаются отрезанными паводком в Приморском крае после прохождения мощного тайфуна "Хиннамнор", рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T10:10

2022-09-12T10:10

2022-09-12T10:10

происшествия

россия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815617457_3:0:1498:841_1920x0_80_0_0_5bc86b288170e3d7a2bebe908f6fbc58.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Восемнадцать населенных пунктов остаются отрезанными паводком в Приморском крае после прохождения мощного тайфуна "Хиннамнор", рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Нарушено дорожное сообщение с 18 населенными пунктами", - сказал собеседник агентства.По его словам, в 14 населенных пунктах четырех муниципальных образований остаются подтопленными 24 жилых дома и 283 приусадебных участка, повреждены 28 мостов.По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий тайфуна привлечены 738 человек и 295 единиц техники.

https://ria.ru/20220909/tayfun-1815616010.html

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)