https://ria.ru/20220912/pavliny-1816184888.html
В московском кафе убили семерых павлинов
В московском кафе убили семерых павлинов - РИА Новости, 12.09.2022
В московском кафе убили семерых павлинов
Семерых павлинов в московском кафе на улице Бауманской нашли мертвыми, сообщила РИА Новости заместитель директора ресторана "Кислород" Татьяна Букотина. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:50
2022-09-12T13:50
2022-09-12T13:50
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Семерых павлинов в московском кафе на улице Бауманской нашли мертвыми, сообщила РИА Новости заместитель директора ресторана "Кислород" Татьяна Букотина.Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что семерых павлинов, которые жили в кафе в центре столицы, убили. Сотрудники предполагали, что неизвестный разбил окно вольера, в котором содержались птицы, и впустил собаку."Да, это правда. В ночь с субботы на воскресенье (убили - ред.)", - сказала Букотина, отвечая на вопрос о том, действительно ли птицы мертвы.В мае в этом же кафе убили еще троих павлинов. Тогда Букотина заявила агентству, что территорию заведения между 04.00 - 05.00 часов утра попала собака и растерзала птиц. Предположительно, собаку также впустил неизвестный.
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РИА Новости
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животные, происшествия, москва, россия
Животные, Происшествия, Москва, Россия
В московском кафе убили семерых павлинов
В московском кафе "Кислород" на улице Бауманской убили семерых павлинов
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Семерых павлинов в московском кафе на улице Бауманской нашли мертвыми, сообщила РИА Новости заместитель директора ресторана "Кислород" Татьяна Букотина.
Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что семерых павлинов, которые жили в кафе в центре столицы, убили. Сотрудники предполагали, что неизвестный разбил окно вольера, в котором содержались птицы, и впустил собаку.
"Да, это правда. В ночь с субботы на воскресенье (убили - ред.)", - сказала Букотина, отвечая на вопрос о том, действительно ли птицы мертвы.
В мае в этом же кафе убили еще троих павлинов. Тогда Букотина заявила агентству, что территорию заведения между 04.00 - 05.00 часов утра попала собака и растерзала птиц. Предположительно, собаку также впустил неизвестный.