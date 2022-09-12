Рейтинг@Mail.ru
В московском кафе убили семерых павлинов - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/pavliny-1816184888.html
В московском кафе убили семерых павлинов
В московском кафе убили семерых павлинов - РИА Новости, 12.09.2022
В московском кафе убили семерых павлинов
Семерых павлинов в московском кафе на улице Бауманской нашли мертвыми, сообщила РИА Новости заместитель директора ресторана "Кислород" Татьяна Букотина. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:50
2022-09-12T13:50
животные
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152236/05/1522360515_0:97:1920:1177_1920x0_80_0_0_c65916d2af1141dc854c749c14a3c3f5.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Семерых павлинов в московском кафе на улице Бауманской нашли мертвыми, сообщила РИА Новости заместитель директора ресторана "Кислород" Татьяна Букотина.Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что семерых павлинов, которые жили в кафе в центре столицы, убили. Сотрудники предполагали, что неизвестный разбил окно вольера, в котором содержались птицы, и впустил собаку."Да, это правда. В ночь с субботы на воскресенье (убили - ред.)", - сказала Букотина, отвечая на вопрос о том, действительно ли птицы мертвы.В мае в этом же кафе убили еще троих павлинов. Тогда Букотина заявила агентству, что территорию заведения между 04.00 - 05.00 часов утра попала собака и растерзала птиц. Предположительно, собаку также впустил неизвестный.
https://ria.ru/20220909/zoopark-1815800420.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152236/05/1522360515_111:0:1810:1274_1920x0_80_0_0_7d0e9be6e9bf2033eb188fff4e399a5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
животные, происшествия, москва, россия
Животные, Происшествия, Москва, Россия
13:50 12.09.2022
 
В московском кафе убили семерых павлинов

В московском кафе "Кислород" на улице Бауманской убили семерых павлинов

© Pixabay / Pixabay / skeezeПавлин
Павлин - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Pixabay / Pixabay / skeeze
Павлин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Семерых павлинов в московском кафе на улице Бауманской нашли мертвыми, сообщила РИА Новости заместитель директора ресторана "Кислород" Татьяна Букотина.
Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что семерых павлинов, которые жили в кафе в центре столицы, убили. Сотрудники предполагали, что неизвестный разбил окно вольера, в котором содержались птицы, и впустил собаку.
"Да, это правда. В ночь с субботы на воскресенье (убили - ред.)", - сказала Букотина, отвечая на вопрос о том, действительно ли птицы мертвы.
В мае в этом же кафе убили еще троих павлинов. Тогда Букотина заявила агентству, что территорию заведения между 04.00 - 05.00 часов утра попала собака и растерзала птиц. Предположительно, собаку также впустил неизвестный.
Эвакуация контактного зоопарка из горящего торгового центра в Уфе - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 23:31
В Уфе пожарные спасли 56 животных из контактного зоопарка в горящем ТЦ
 
ЖивотныеПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала