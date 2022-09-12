https://ria.ru/20220912/pavliny-1816184888.html

В московском кафе убили семерых павлинов

В московском кафе убили семерых павлинов - РИА Новости, 12.09.2022

В московском кафе убили семерых павлинов

Семерых павлинов в московском кафе на улице Бауманской нашли мертвыми, сообщила РИА Новости заместитель директора ресторана "Кислород" Татьяна Букотина. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:50

2022-09-12T13:50

2022-09-12T13:50

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Семерых павлинов в московском кафе на улице Бауманской нашли мертвыми, сообщила РИА Новости заместитель директора ресторана "Кислород" Татьяна Букотина.Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что семерых павлинов, которые жили в кафе в центре столицы, убили. Сотрудники предполагали, что неизвестный разбил окно вольера, в котором содержались птицы, и впустил собаку."Да, это правда. В ночь с субботы на воскресенье (убили - ред.)", - сказала Букотина, отвечая на вопрос о том, действительно ли птицы мертвы.В мае в этом же кафе убили еще троих павлинов. Тогда Букотина заявила агентству, что территорию заведения между 04.00 - 05.00 часов утра попала собака и растерзала птиц. Предположительно, собаку также впустил неизвестный.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

животные, происшествия, москва, россия