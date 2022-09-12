https://ria.ru/20220912/partnerstvo-1816095312.html

TNI: стабильные отношения России и Германии нужны всей Европе

TNI: стабильные отношения России и Германии нужны всей Европе - РИА Новости, 12.09.2022

TNI: стабильные отношения России и Германии нужны всей Европе

Европейский континент нуждается в надежной базе для развития в виде стабильных партнерских отношений между Германией и Россией. В этом уверен автор журнала The... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T09:18

2022-09-12T09:18

2022-09-12T11:34

в мире

сергей нечаев (дипломат)

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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германия

берлин (город)

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Европейский континент нуждается в надежной базе для развития в виде стабильных партнерских отношений между Германией и Россией. В этом уверен автор журнала The National Interest Артин Дерсимонян.По мнению обозревателя, разлад в отношениях Москвы и Берлина так или иначе определял переход мировой экономики к обеспечению милитаристских интересов. В то же время периоды согласия между двумя государствами сопровождался формированием более широкой среды для всех европейских государств."Нельзя упускать из виду бедствия, которые обрушились на Европу и весь мир, когда Берлин и Москва оказались втянутыми в конфронтацию. Понимание важности дружеских отношений с Россией для экономики Германии, а также для могущества и престижа ЕС имеет важное значение. Для достижения подлинной безопасности по всей Европе необходимым условием остается эффективное управление отношениями с Россией", — уверен Дерсимонян.В подобных условиях Берлин, сделавший ставку на стратегическое партнерство с США, рискует поддаться целям Вашингтона "ослабить Россию", что означало бы для континента погружение в "непреодолимое бедствие". Ссылаясь на немецкого дипломата имперского периода, барона Розена, обозреватель заметил, что народ России, насчитывающий около 150 миллионов и занимающий почти одну седьмую часть суши, — слишком крупный фактор, чтобы его положение было безразлично для человечества.Ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что Берлин перешел красную черту, согласившись на поставки вооружений киевскому режиму. Он отметил, что накачка Украины оружием — это путь в никуда, который лишь затягивает конфликт и увеличивает число жертв.Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, содержащие военную помощь для Киева, станут законной целью для российских ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что подобные поставки не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220911/rim-1815955557.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сергей нечаев (дипломат), сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, германия, берлин (город), войска воздушно-космической обороны, нато, евросоюз