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TNI: стабильные отношения России и Германии нужны всей Европе - РИА Новости, 12.09.2022
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TNI: стабильные отношения России и Германии нужны всей Европе
TNI: стабильные отношения России и Германии нужны всей Европе - РИА Новости, 12.09.2022
TNI: стабильные отношения России и Германии нужны всей Европе
Европейский континент нуждается в надежной базе для развития в виде стабильных партнерских отношений между Германией и Россией. В этом уверен автор журнала The... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:18
2022-09-12T11:34
в мире
сергей нечаев (дипломат)
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
германия
берлин (город)
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Европейский континент нуждается в надежной базе для развития в виде стабильных партнерских отношений между Германией и Россией. В этом уверен автор журнала The National Interest Артин Дерсимонян.По мнению обозревателя, разлад в отношениях Москвы и Берлина так или иначе определял переход мировой экономики к обеспечению милитаристских интересов. В то же время периоды согласия между двумя государствами сопровождался формированием более широкой среды для всех европейских государств."Нельзя упускать из виду бедствия, которые обрушились на Европу и весь мир, когда Берлин и Москва оказались втянутыми в конфронтацию. Понимание важности дружеских отношений с Россией для экономики Германии, а также для могущества и престижа ЕС имеет важное значение. Для достижения подлинной безопасности по всей Европе необходимым условием остается эффективное управление отношениями с Россией", — уверен Дерсимонян.В подобных условиях Берлин, сделавший ставку на стратегическое партнерство с США, рискует поддаться целям Вашингтона "ослабить Россию", что означало бы для континента погружение в "непреодолимое бедствие". Ссылаясь на немецкого дипломата имперского периода, барона Розена, обозреватель заметил, что народ России, насчитывающий около 150 миллионов и занимающий почти одну седьмую часть суши, — слишком крупный фактор, чтобы его положение было безразлично для человечества.Ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что Берлин перешел красную черту, согласившись на поставки вооружений киевскому режиму. Он отметил, что накачка Украины оружием — это путь в никуда, который лишь затягивает конфликт и увеличивает число жертв.Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, содержащие военную помощь для Киева, станут законной целью для российских ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что подобные поставки не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220911/rim-1815955557.html
https://ria.ru/20220912/energonositeli-1816051729.html
россия
германия
берлин (город)
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в мире, сергей нечаев (дипломат), сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, германия, берлин (город), войска воздушно-космической обороны, нато, евросоюз
В мире, Сергей Нечаев (дипломат), Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Германия, Берлин (город), Войска воздушно-космической обороны, НАТО, Евросоюз
09:18 12.09.2022 (обновлено: 11:34 12.09.2022)
 
TNI: стабильные отношения России и Германии нужны всей Европе

The National Interest: Европе необходимы партнерские отношения между Россией и Германией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг России и Германии в Берлине
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Европейский континент нуждается в надежной базе для развития в виде стабильных партнерских отношений между Германией и Россией. В этом уверен автор журнала The National Interest Артин Дерсимонян.
По мнению обозревателя, разлад в отношениях Москвы и Берлина так или иначе определял переход мировой экономики к обеспечению милитаристских интересов. В то же время периоды согласия между двумя государствами сопровождался формированием более широкой среды для всех европейских государств.
Памятник-скульптура знаку Евро у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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В Германии предрекли Европе судьбу Древнего Рима
"Нельзя упускать из виду бедствия, которые обрушились на Европу и весь мир, когда Берлин и Москва оказались втянутыми в конфронтацию. Понимание важности дружеских отношений с Россией для экономики Германии, а также для могущества и престижа ЕС имеет важное значение. Для достижения подлинной безопасности по всей Европе необходимым условием остается эффективное управление отношениями с Россией", — уверен Дерсимонян.
В подобных условиях Берлин, сделавший ставку на стратегическое партнерство с США, рискует поддаться целям Вашингтона "ослабить Россию", что означало бы для континента погружение в "непреодолимое бедствие". Ссылаясь на немецкого дипломата имперского периода, барона Розена, обозреватель заметил, что народ России, насчитывающий около 150 миллионов и занимающий почти одну седьмую часть суши, — слишком крупный фактор, чтобы его положение было безразлично для человечества.
"Эти слова звучат актуально и сегодня. В то же время на Западе популярно заявлять о неизбежном поражении российских военных на Украине, поддерживать запрет российского культурного и социального экспорта и непрекращающееся введение санкций, а последствия этих решений для европейских государств часто игнорируются", — посетовал Дерсимонян.
Ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что Берлин перешел красную черту, согласившись на поставки вооружений киевскому режиму. Он отметил, что накачка Украины оружием — это путь в никуда, который лишь затягивает конфликт и увеличивает число жертв.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, содержащие военную помощь для Киева, станут законной целью для российских ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что подобные поставки не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.
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08:00
Последнее предупреждение Путина
 
В миреСергей Нечаев (дипломат)Сергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияГерманияБерлин (город)Войска воздушно-космической обороныНАТОЕвросоюз
 
 
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