09:18 12.09.2022 (обновлено: 11:34 12.09.2022)
TNI: стабильные отношения России и Германии нужны всей Европе
The National Interest: Европе необходимы партнерские отношения между Россией и Германией
Флаг России и Германии в Берлине
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Европейский континент нуждается в надежной базе для развития в виде стабильных партнерских отношений между Германией и Россией. В этом уверен автор журнала The National Interest Артин Дерсимонян.
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"Нельзя упускать из виду бедствия, которые обрушились на Европу и весь мир, когда Берлин и Москва оказались втянутыми в конфронтацию. Понимание важности дружеских отношений с Россией для экономики Германии, а также для могущества и престижа ЕС имеет важное значение. Для достижения подлинной безопасности по всей Европе необходимым условием остается эффективное управление отношениями с Россией", — уверен Дерсимонян.
В подобных условиях Берлин, сделавший ставку на стратегическое партнерство с США, рискует поддаться целям Вашингтона "ослабить Россию", что означало бы для континента погружение в "непреодолимое бедствие". Ссылаясь на немецкого дипломата имперского периода, барона Розена, обозреватель заметил, что народ России, насчитывающий около 150 миллионов и занимающий почти одну седьмую часть суши, — слишком крупный фактор, чтобы его положение было безразлично для человечества.
"Эти слова звучат актуально и сегодня. В то же время на Западе популярно заявлять о неизбежном поражении российских военных на Украине, поддерживать запрет российского культурного и социального экспорта и непрекращающееся введение санкций, а последствия этих решений для европейских государств часто игнорируются", — посетовал Дерсимонян.
Ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что Берлин перешел красную черту, согласившись на поставки вооружений киевскому режиму. Он отметил, что накачка Украины оружием — это путь в никуда, который лишь затягивает конфликт и увеличивает число жертв.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, содержащие военную помощь для Киева, станут законной целью для российских ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что подобные поставки не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.