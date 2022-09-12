https://ria.ru/20220912/parfenchikov-1816073085.html
Парфенчиков лидирует на выборах главы Карелии
Парфенчиков лидирует на выборах главы Карелии - РИА Новости, 12.09.2022
Парфенчиков лидирует на выборах главы Карелии
Действующий глава Карелии Артур Парфенчиков лидирует на выборах руководителя региона с 69,08% голосов после обработки 90% протоколов, сообщает ЦИК республики. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T01:18
2022-09-12T01:18
2022-09-12T01:18
политика
артур парфенчиков
единый день голосования — 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Действующий глава Карелии Артур Парфенчиков лидирует на выборах руководителя региона с 69,08% голосов после обработки 90% протоколов, сообщает ЦИК республики.По результатам обработки 90% протоколов УИК на выборах главы республики Карелия Артур Парфенчиков ("Единая Россия") набирает 69,08% голосов, Андрей Рогалевич ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 13,27%, Евгений Ульянов (КПРФ) - 12,86%, Анатолий Дударин (Демократическая партия России) - 1,67 %, Иван Кадаяс (партия "Родина") - 0,60%.В Карелии прошли выборы главы республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний в 11 муниципальных районах республики. Голосование проводилось с 9 по 11 сентября.
https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, артур парфенчиков, единый день голосования — 2022
Политика, Артур Парфенчиков, Единый день голосования — 2022
Парфенчиков лидирует на выборах главы Карелии
Парфенчиков лидирует на выборах главы Карелии после обработки 90% протоколов