https://ria.ru/20220912/parfenchikov-1816073085.html

Парфенчиков лидирует на выборах главы Карелии

Парфенчиков лидирует на выборах главы Карелии - РИА Новости, 12.09.2022

Парфенчиков лидирует на выборах главы Карелии

Действующий глава Карелии Артур Парфенчиков лидирует на выборах руководителя региона с 69,08% голосов после обработки 90% протоколов, сообщает ЦИК республики. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T01:18

2022-09-12T01:18

2022-09-12T01:18

политика

артур парфенчиков

единый день голосования — 2022

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Действующий глава Карелии Артур Парфенчиков лидирует на выборах руководителя региона с 69,08% голосов после обработки 90% протоколов, сообщает ЦИК республики.По результатам обработки 90% протоколов УИК на выборах главы республики Карелия Артур Парфенчиков ("Единая Россия") набирает 69,08% голосов, Андрей Рогалевич ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 13,27%, Евгений Ульянов (КПРФ) - 12,86%, Анатолий Дударин (Демократическая партия России) - 1,67 %, Иван Кадаяс (партия "Родина") - 0,60%.В Карелии прошли выборы главы республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний в 11 муниципальных районах республики. Голосование проводилось с 9 по 11 сентября.

https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, артур парфенчиков, единый день голосования — 2022