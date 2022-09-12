12:06 12.09.2022 (обновлено: 13:19 12.09.2022)
В эстонском Тарту начали демонтировать памятник советским солдатам
В парке Раади в эстонском Тарту начали демонтировать памятник советским солдатам
Город Тарту, Эстония. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 12 сен — РИА Новости. В эстонском Тарту начали снос памятника советским солдатам, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.
"В тартуском парке Раади с помощью экскаваторов начали демонтаж памятника советским солдатам. Бронзовая скульптура воина будет перемещена в Тартуский городской музей. Во вторник археологи приступят к извлечению останков людей, похороненных рядом с памятником", — говорится в материале.
В парке покоятся около 250 человек. Работы по извлечению их останков продлятся до конца недели.
На это время полиция запретила горожанам находиться рядом с монументом.
Правительство Эстонии 4 августа объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. Премьер-министр Кая Каллас заявила, что работы планируется завершить до конца года. Предположительно, на территории страны находятся от 200 до 400 мемориалов и памятных знаков.
В Нарве 16 августа по распоряжению правительства вопреки воле жителей демонтировали памятник — танк Т-34. Его доставили в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином. Также перенесли еще шесть советских военных монументов. Власти демонтировали мемориальные плиты на Петровской площади Нарвы, обелиск красноармейцам, памятник Герою Советского Союза Игорю Графову, два монумента, связанных со Второй мировой войной в Нарва-Йыэсуу и памятник советскому десанту в Мерикюла.
Эстония наряду с соседними Литвой и Латвией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации на Украине.
Россия будет восстанавливать на своей территории военные памятники, демонтированные в сопредельных странах, сообщил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков. Так, в ответ на действия эстонских властей в воскресенье в приграничном Ивангороде открыли памятник танку Т-34. Мемориал создали по инициативе министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.
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