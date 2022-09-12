https://ria.ru/20220912/pamfilova-1816070391.html
Памфилова заявила, что требования к избирательной системе будут возрастать
Памфилова заявила, что требования к избирательной системе будут возрастать - РИА Новости, 12.09.2022
Памфилова заявила, что требования к избирательной системе будут возрастать
Требования к избирательной системе РФ будут возрастать, мы к этому готовимся, заявила журналистам глава ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T00:36
2022-09-12T00:36
2022-09-12T09:48
элла памфилова
россия
цик рф
единый день голосования в россии
политика
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Требования к избирательной системе РФ будут возрастать, мы к этому готовимся, заявила журналистам глава ЦИК России Элла Памфилова."Требования к избирательной системе будут возрастать с каждым годом, мы к этому готовимся, и мы делаем все для того, чтобы отвечать этим требованиям", - сказала она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, россия, цик рф, единый день голосования в россии, политика
Элла Памфилова, Россия, ЦИК РФ, Единый день голосования в России, Политика
00:36 12.09.2022 (обновлено: 09:48 12.09.2022)
Памфилова заявила, что требования к избирательной системе будут возрастать
Глава ЦИК Памфилова: требования к избирательной системе с каждым годом будут возрастать