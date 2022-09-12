https://ria.ru/20220912/pamfilova-1816070391.html

Памфилова заявила, что требования к избирательной системе будут возрастать

Памфилова заявила, что требования к избирательной системе будут возрастать - РИА Новости, 12.09.2022

Памфилова заявила, что требования к избирательной системе будут возрастать

Требования к избирательной системе РФ будут возрастать, мы к этому готовимся, заявила журналистам глава ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T00:36

2022-09-12T00:36

2022-09-12T09:48

элла памфилова

россия

цик рф

единый день голосования в россии

политика

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Требования к избирательной системе РФ будут возрастать, мы к этому готовимся, заявила журналистам глава ЦИК России Элла Памфилова."Требования к избирательной системе будут возрастать с каждым годом, мы к этому готовимся, и мы делаем все для того, чтобы отвечать этим требованиям", - сказала она.

https://ria.ru/20220911/yavka-1816017715.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

элла памфилова, россия, цик рф, единый день голосования в россии, политика