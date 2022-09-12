Рейтинг@Mail.ru
Памфилова заявила, что требования к избирательной системе будут возрастать - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/pamfilova-1816070391.html
Памфилова заявила, что требования к избирательной системе будут возрастать
Памфилова заявила, что требования к избирательной системе будут возрастать - РИА Новости, 12.09.2022
Памфилова заявила, что требования к избирательной системе будут возрастать
Требования к избирательной системе РФ будут возрастать, мы к этому готовимся, заявила журналистам глава ЦИК России Элла Памфилова. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T00:36
2022-09-12T09:48
элла памфилова
россия
цик рф
единый день голосования в россии
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816099871_0:212:3153:1986_1920x0_80_0_0_fc3ebb056f39327a9a99d10c52e478dd.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Требования к избирательной системе РФ будут возрастать, мы к этому готовимся, заявила журналистам глава ЦИК России Элла Памфилова."Требования к избирательной системе будут возрастать с каждым годом, мы к этому готовимся, и мы делаем все для того, чтобы отвечать этим требованиям", - сказала она.
https://ria.ru/20220911/yavka-1816017715.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816099871_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_10306f2ad3c26f39946bd113ae936732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
элла памфилова, россия, цик рф, единый день голосования в россии, политика
Элла Памфилова, Россия, ЦИК РФ, Единый день голосования в России, Политика
00:36 12.09.2022 (обновлено: 09:48 12.09.2022)
 
Памфилова заявила, что требования к избирательной системе будут возрастать

Глава ЦИК Памфилова: требования к избирательной системе с каждым годом будут возрастать

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в Москве
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Требования к избирательной системе РФ будут возрастать, мы к этому готовимся, заявила журналистам глава ЦИК России Элла Памфилова.
"Требования к избирательной системе будут возрастать с каждым годом, мы к этому готовимся, и мы делаем все для того, чтобы отвечать этим требованиям", - сказала она.
В информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 17:05
ЦИК назвал лидирующий по явке на выборах регион
 
Элла ПамфиловаРоссияЦИК РФЕдиный день голосования в РоссииПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала