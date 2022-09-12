https://ria.ru/20220912/osago-1816072837.html
Россиян предупредили об изменении стоимости ОСАГО
Россиян предупредили об изменении стоимости ОСАГО - РИА Новости, 12.09.2022
Россиян предупредили об изменении стоимости ОСАГО
Новации на рынке ОСАГО, а именно очередное расширение коридора тарифов и разрешение страховщикам использовать при расчете цены неоригинальных запчастей –... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T01:16
2022-09-12T01:16
2022-09-12T11:11
авто
егор клопенко
москва
осаго
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МОСКВА, 12 сен – РИА НОВОСТИ. Новации на рынке ОСАГО, а именно очередное расширение коридора тарифов и разрешение страховщикам использовать при расчете цены неоригинальных запчастей – отразятся только на “аварийных” водителях, другие же никаких перемен не заметят, а компании получат поддержку, объяснил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.С 11 сентября страховщики при расчете стоимости ОСАГО начнут использовать цены аналогов оригинальных автозапчастей, а с 13 сентября произойдет очередное расширение коридора тарифов по этому виду страхования. Для легковых автомобилей базовая ставка составит 1646-7535 рублей в зависимости от возраста, стажа и других моментов.Причина — резкая разбалансировка рынка ОСАГО в первую очередь за счет быстрого роста стоимости запасных частей для автомобилей за последние шесть месяцев, а также удорожания ремонта и услуг в этой сфере.На сегодняшний день рынок ОСАГО, по оценкам экономиста, действительно нуждается в резких мерах, иначе многие страховщики не переживут эту зиму, а водители могут остаться без выплат.Клопенко еще раз подчеркнул, что рост тарифов ОСАГО затронет только так называемых "аварийных" водителей, поэтому если вы водите безопасно, то на вас это повышение цен не повлияет.
https://ria.ru/20220902/osago-1813941434.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, егор клопенко, москва, осаго
Авто, Егор Клопенко, Москва, ОСАГО
01:16 12.09.2022 (обновлено: 11:11 12.09.2022)
Россиян предупредили об изменении стоимости ОСАГО
Экономист Клопенко предупредил о росте тарифов ОСАГО для некоторых категорий водителей
МОСКВА, 12 сен – РИА НОВОСТИ. Новации на рынке ОСАГО, а именно очередное расширение коридора тарифов и разрешение страховщикам использовать при расчете цены неоригинальных запчастей – отразятся только на “аварийных” водителях, другие же никаких перемен не заметят, а компании получат поддержку, объяснил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.
С 11 сентября страховщики при расчете стоимости ОСАГО начнут использовать цены аналогов оригинальных автозапчастей, а с 13 сентября произойдет очередное расширение коридора тарифов по этому виду страхования. Для легковых автомобилей базовая ставка составит 1646-7535 рублей в зависимости от возраста, стажа и других моментов.
Причина — резкая разбалансировка рынка ОСАГО в первую очередь за счет быстрого роста стоимости запасных частей для автомобилей за последние шесть месяцев, а также удорожания ремонта и услуг в этой сфере.
На сегодняшний день рынок ОСАГО, по оценкам экономиста, действительно нуждается в резких мерах, иначе многие страховщики не переживут эту зиму, а водители могут остаться без выплат.
Клопенко еще раз подчеркнул, что рост тарифов ОСАГО затронет только так называемых "аварийных" водителей, поэтому если вы водите безопасно, то на вас это повышение цен не повлияет.