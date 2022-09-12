https://ria.ru/20220912/oon-1816166670.html

В Кремле прокомментировали заявления Верховного комиссара ООН о России

В Кремле прокомментировали заявления Верховного комиссара ООН о России - РИА Новости, 12.09.2022

В Кремле прокомментировали заявления Верховного комиссара ООН о России

В Москве не готовы принимать во внимание заявления комиссара ООН о нарушениях прав человека в РФ и считают их необоснованными, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:14

2022-09-12T13:14

2022-09-12T13:37

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дмитрий песков

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Москве не готовы принимать во внимание заявления комиссара ООН о нарушениях прав человека в РФ и считают их необоснованными, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не готовы принимать во внимание подобное заявление, подобные выводы. Мы считаем их необоснованными - первое", - заявил Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль как-то прокомментировать заявление комиссара.Верховный комиссар ООН, обвиняя Россию, отказывается признавать нарушения прав человека в других странах, добавил пресс-секретарь президента."А главное, мы считаем невозможным принимать во внимание эти доводы, потому что комиссар отказывается замечать много нарушений, которые есть в других странах, которые касаются ущемления прав наших граждан, наших СМИ и так далее. Такая однобокая позиция не может приниматься во внимание", - заявил Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль как-то прокомментировать заявление верховного комиссара ООН.

https://ria.ru/20220912/gazprom-1816169437.html

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Варвара Скокшина

россия, оон, москва, в мире, дмитрий песков