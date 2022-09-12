https://ria.ru/20220912/oon-1816166670.html
В Кремле прокомментировали заявления Верховного комиссара ООН о России
В Кремле прокомментировали заявления Верховного комиссара ООН о России - РИА Новости, 12.09.2022
В Кремле прокомментировали заявления Верховного комиссара ООН о России
В Москве не готовы принимать во внимание заявления комиссара ООН о нарушениях прав человека в РФ и считают их необоснованными, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:14
2022-09-12T13:14
2022-09-12T13:37
россия
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москва
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Москве не готовы принимать во внимание заявления комиссара ООН о нарушениях прав человека в РФ и считают их необоснованными, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не готовы принимать во внимание подобное заявление, подобные выводы. Мы считаем их необоснованными - первое", - заявил Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль как-то прокомментировать заявление комиссара.Верховный комиссар ООН, обвиняя Россию, отказывается признавать нарушения прав человека в других странах, добавил пресс-секретарь президента."А главное, мы считаем невозможным принимать во внимание эти доводы, потому что комиссар отказывается замечать много нарушений, которые есть в других странах, которые касаются ущемления прав наших граждан, наших СМИ и так далее. Такая однобокая позиция не может приниматься во внимание", - заявил Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль как-то прокомментировать заявление верховного комиссара ООН.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, оон, москва, в мире, дмитрий песков
Россия, ООН, Москва, В мире, Дмитрий Песков
13:14 12.09.2022 (обновлено: 13:37 12.09.2022)
В Кремле прокомментировали заявления Верховного комиссара ООН о России
Песков назвал заявления Верховного комиссара ООН о России необоснованными
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Москве не готовы принимать во внимание заявления комиссара ООН о нарушениях прав человека в РФ и считают их необоснованными, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не готовы принимать во внимание подобное заявление, подобные выводы. Мы считаем их необоснованными - первое", - заявил Песков
, отвечая на вопрос, может ли Кремль как-то прокомментировать заявление комиссара.
Верховный комиссар ООН, обвиняя Россию, отказывается признавать нарушения прав человека в других странах, добавил пресс-секретарь президента.
"А главное, мы считаем невозможным принимать во внимание эти доводы, потому что комиссар отказывается замечать много нарушений, которые есть в других странах, которые касаются ущемления прав наших граждан, наших СМИ и так далее. Такая однобокая позиция не может приниматься во внимание", - заявил Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль как-то прокомментировать заявление верховного комиссара ООН.