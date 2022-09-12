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В ООН обеспокоены новой энергетической политикой некоторых стран Европы - РИА Новости, 12.09.2022
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В ООН обеспокоены новой энергетической политикой некоторых стран Европы
В ООН обеспокоены новой энергетической политикой некоторых стран Европы - РИА Новости, 12.09.2022
В ООН обеспокоены новой энергетической политикой некоторых стран Европы
Заместитель Верховного комиссара по правам человека ООН Нада Аль-Нашиф выразила обеспокоенность по поводу решения некоторых стран Европы возобновить... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:16
2022-09-12T12:16
в мире
лиз трасс
владимир путин
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ЖЕНЕВА, 12 сен - РИА Новости. Заместитель Верховного комиссара по правам человека ООН Нада Аль-Нашиф выразила обеспокоенность по поводу решения некоторых стран Европы возобновить производство ископаемого топлива для преодоления энергетического кризиса, заявила она в понедельник во время предоставления обновленной информации Верховного комиссара."Некоторые страны Европы возобновили производство ископаемого топлива, чтобы справиться с энергетическим кризисом. Если эту политику можно понять, она не должна длиться долго, потому что она загрязняет окружающую среду. Европа должна перейти на экологически чистую энергию и не должна зацикливаться на ископаемом топливе", - сказала Аль-Нашиф.Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что отменит запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта, который критикуют экологи. Она также говорила о намерении продвигать добычу газа методом фрекинга, в том числе и в Северном море.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, лиз трасс, владимир путин, европа, россия, великобритания, оон
В мире, Лиз Трасс, Владимир Путин, Европа, Россия, Великобритания, ООН
12:16 12.09.2022
 
В ООН обеспокоены новой энергетической политикой некоторых стран Европы

В ООН обеспокоены решением некоторых стран возобновить производство ископаемого топлива

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 сен - РИА Новости. Заместитель Верховного комиссара по правам человека ООН Нада Аль-Нашиф выразила обеспокоенность по поводу решения некоторых стран Европы возобновить производство ископаемого топлива для преодоления энергетического кризиса, заявила она в понедельник во время предоставления обновленной информации Верховного комиссара.
"Некоторые страны Европы возобновили производство ископаемого топлива, чтобы справиться с энергетическим кризисом. Если эту политику можно понять, она не должна длиться долго, потому что она загрязняет окружающую среду. Европа должна перейти на экологически чистую энергию и не должна зацикливаться на ископаемом топливе", - сказала Аль-Нашиф.
Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что отменит запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта, который критикуют экологи. Она также говорила о намерении продвигать добычу газа методом фрекинга, в том числе и в Северном море.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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