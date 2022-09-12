https://ria.ru/20220912/ogranicheniya-1816147855.html
Россия не будет спешить с ответом на визовые ограничения ЕС, заявили в МИД
Россия не будет спешить с ответом на визовые ограничения ЕС, заявили в МИД - РИА Новости, 12.09.2022
Россия не будет спешить с ответом на визовые ограничения ЕС, заявили в МИД
Россия не будет спешить с объявлением ответных мер на визовые ограничения для россиян со стороны Евросоюза, действия Брюсселя - глупость, заявил замглавы МИД РФ РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:35
2022-09-12T12:35
2022-09-12T13:00
туризм
россия
евросоюз
новости - туризм
туризм
александр грушко
брюссель
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия не будет спешить с объявлением ответных мер на визовые ограничения для россиян со стороны Евросоюза, действия Брюсселя - глупость, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Евросоюз с понедельника, 12 сентября, полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года. Теперь к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится."Посмотрим, здесь спешки нет. Дело в том, что ЕС совершил очередную глупость, как дипломату мне даже трудно подобрать другое слово, фактически пытается каким-то образом заниматься сегрегацией российского общества на правильных и неправильных", - сказал Грушко журналистам."Ну, какой ответ на глупость может быть? Посмотрим, как это будет сказываться на контактах между людьми. Мы никогда не были сторонниками ограничений на контакты", - добавил замминистра.Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия, говорится в опубликованных в пятницу инструкциях Еврокомиссии по действиям стран ЕС в отношении выдачи виз россиянам после 12 сентября. В ЕК указали, что предпочтение в случае запроса многократной визы стоит отдавать однократным визам и визам с более коротким сроком действия.
https://ria.ru/20220912/vizy-1815754005.html
россия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_eca453f6bd35c474ed981b639be64d42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, новости - туризм, туризм, александр грушко, брюссель, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Туризм, Россия, Евросоюз, Новости - Туризм, Туризм, Александр Грушко, Брюссель, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
12:35 12.09.2022 (обновлено: 13:00 12.09.2022)
Россия не будет спешить с ответом на визовые ограничения ЕС, заявили в МИД
Замглавы МИД Грушко: Россия не будет спешить с ответными мерами на визовые ограничения ЕС
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия не будет спешить с объявлением ответных мер на визовые ограничения для россиян со стороны Евросоюза, действия Брюсселя - глупость, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Евросоюз с понедельника, 12 сентября, полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года. Теперь к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.
"Посмотрим, здесь спешки нет. Дело в том, что ЕС совершил очередную глупость, как дипломату мне даже трудно подобрать другое слово, фактически пытается каким-то образом заниматься сегрегацией российского общества на правильных и неправильных", - сказал Грушко журналистам.
"Ну, какой ответ на глупость может быть? Посмотрим, как это будет сказываться на контактах между людьми. Мы никогда не были сторонниками ограничений на контакты", - добавил замминистра.
Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия, говорится в опубликованных в пятницу инструкциях Еврокомиссии
по действиям стран ЕС в отношении выдачи виз россиянам после 12 сентября. В ЕК указали, что предпочтение в случае запроса многократной визы стоит отдавать однократным визам и визам с более коротким сроком действия.