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Россия не будет спешить с ответом на визовые ограничения ЕС, заявили в МИД - РИА Новости, 12.09.2022
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Туризм
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Россия не будет спешить с ответом на визовые ограничения ЕС, заявили в МИД
Россия не будет спешить с ответом на визовые ограничения ЕС, заявили в МИД - РИА Новости, 12.09.2022
Россия не будет спешить с ответом на визовые ограничения ЕС, заявили в МИД
Россия не будет спешить с объявлением ответных мер на визовые ограничения для россиян со стороны Евросоюза, действия Брюсселя - глупость, заявил замглавы МИД РФ РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:35
2022-09-12T13:00
туризм
россия
евросоюз
новости - туризм
туризм
александр грушко
брюссель
еврокомиссия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия не будет спешить с объявлением ответных мер на визовые ограничения для россиян со стороны Евросоюза, действия Брюсселя - глупость, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Евросоюз с понедельника, 12 сентября, полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года. Теперь к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится."Посмотрим, здесь спешки нет. Дело в том, что ЕС совершил очередную глупость, как дипломату мне даже трудно подобрать другое слово, фактически пытается каким-то образом заниматься сегрегацией российского общества на правильных и неправильных", - сказал Грушко журналистам."Ну, какой ответ на глупость может быть? Посмотрим, как это будет сказываться на контактах между людьми. Мы никогда не были сторонниками ограничений на контакты", - добавил замминистра.Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия, говорится в опубликованных в пятницу инструкциях Еврокомиссии по действиям стран ЕС в отношении выдачи виз россиянам после 12 сентября. В ЕК указали, что предпочтение в случае запроса многократной визы стоит отдавать однократным визам и визам с более коротким сроком действия.
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россия, евросоюз, новости - туризм, туризм, александр грушко, брюссель, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Туризм, Россия, Евросоюз, Новости - Туризм, Туризм, Александр Грушко, Брюссель, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
12:35 12.09.2022 (обновлено: 13:00 12.09.2022)
 
Россия не будет спешить с ответом на визовые ограничения ЕС, заявили в МИД

Замглавы МИД Грушко: Россия не будет спешить с ответными мерами на визовые ограничения ЕС

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия не будет спешить с объявлением ответных мер на визовые ограничения для россиян со стороны Евросоюза, действия Брюсселя - глупость, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Евросоюз с понедельника, 12 сентября, полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года. Теперь к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.
Какие страны ЕС не выдают визы россиянамКакие страны ЕС не выдают визы россиянам
Инфографика
"Посмотрим, здесь спешки нет. Дело в том, что ЕС совершил очередную глупость, как дипломату мне даже трудно подобрать другое слово, фактически пытается каким-то образом заниматься сегрегацией российского общества на правильных и неправильных", - сказал Грушко журналистам.
"Ну, какой ответ на глупость может быть? Посмотрим, как это будет сказываться на контактах между людьми. Мы никогда не были сторонниками ограничений на контакты", - добавил замминистра.
Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия, говорится в опубликованных в пятницу инструкциях Еврокомиссии по действиям стран ЕС в отношении выдачи виз россиянам после 12 сентября. В ЕК указали, что предпочтение в случае запроса многократной визы стоит отдавать однократным визам и визам с более коротким сроком действия.
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
08:00Туризм
Сложно, долго, дорого. Новые правила получения визы в страны ЕС для россиян
 
ТуризмРоссияЕвросоюзНовости - ТуризмТуризмАлександр ГрушкоБрюссельЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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