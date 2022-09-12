https://ria.ru/20220912/ogranicheniya-1816147855.html

Россия не будет спешить с ответом на визовые ограничения ЕС, заявили в МИД

Россия не будет спешить с ответом на визовые ограничения ЕС, заявили в МИД - РИА Новости, 12.09.2022

Россия не будет спешить с ответом на визовые ограничения ЕС, заявили в МИД

Россия не будет спешить с объявлением ответных мер на визовые ограничения для россиян со стороны Евросоюза, действия Брюсселя - глупость, заявил замглавы МИД РФ РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:35

2022-09-12T12:35

2022-09-12T13:00

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александр грушко

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия не будет спешить с объявлением ответных мер на визовые ограничения для россиян со стороны Евросоюза, действия Брюсселя - глупость, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Евросоюз с понедельника, 12 сентября, полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года. Теперь к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится."Посмотрим, здесь спешки нет. Дело в том, что ЕС совершил очередную глупость, как дипломату мне даже трудно подобрать другое слово, фактически пытается каким-то образом заниматься сегрегацией российского общества на правильных и неправильных", - сказал Грушко журналистам."Ну, какой ответ на глупость может быть? Посмотрим, как это будет сказываться на контактах между людьми. Мы никогда не были сторонниками ограничений на контакты", - добавил замминистра.Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия, говорится в опубликованных в пятницу инструкциях Еврокомиссии по действиям стран ЕС в отношении выдачи виз россиянам после 12 сентября. В ЕК указали, что предпочтение в случае запроса многократной визы стоит отдавать однократным визам и визам с более коротким сроком действия.

https://ria.ru/20220912/vizy-1815754005.html

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