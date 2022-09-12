https://ria.ru/20220912/obstrely-1816079193.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Карло-Марксово

Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Карло-Марксово - РИА Новости, 12.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Карло-Марксово

Украинские войска в ночь на понедельник выпустили по поселку Карло-Марксово в ДНР три ракеты из реактивной системы залпового огня "Ураган", до этого обстреляв... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T03:19

2022-09-12T03:19

2022-09-12T03:19

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

в мире

докучаевск

донецкая народная республика

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник выпустили по поселку Карло-Марксово в ДНР три ракеты из реактивной системы залпового огня "Ураган", до этого обстреляв Донецк и Докучаевск, заявило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 2.15 - населенный пункт Часов Яр - населенный пункт Карло-Марксово: выпущено три ракеты из БМ-27 "Ураган", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.В представительстве также сообщили, что в 00.05 мск обстрелу подвергся Куйбышевский район Донецка, "выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", а 0.35 мск пять снарядов калибром 152 миллиметра украинские войска выпустили по Докучаевску.

https://ria.ru/20220911/makeevka-1816041855.html

донецк (днр)

докучаевск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донецк (днр), в мире, докучаевск, донецкая народная республика