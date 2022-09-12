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Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Карло-Марксово - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/obstrely-1816079193.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Карло-Марксово
Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Карло-Марксово - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Карло-Марксово
Украинские войска в ночь на понедельник выпустили по поселку Карло-Марксово в ДНР три ракеты из реактивной системы залпового огня "Ураган", до этого обстреляв... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T03:19
2022-09-12T03:19
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
докучаевск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник выпустили по поселку Карло-Марксово в ДНР три ракеты из реактивной системы залпового огня "Ураган", до этого обстреляв Донецк и Докучаевск, заявило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 2.15 - населенный пункт Часов Яр - населенный пункт Карло-Марксово: выпущено три ракеты из БМ-27 "Ураган", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.В представительстве также сообщили, что в 00.05 мск обстрелу подвергся Куйбышевский район Донецка, "выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", а 0.35 мск пять снарядов калибром 152 миллиметра украинские войска выпустили по Докучаевску.
https://ria.ru/20220911/makeevka-1816041855.html
донецк (днр)
докучаевск
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донецк (днр), в мире, докучаевск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), В мире, Докучаевск, Донецкая Народная Республика
03:19 12.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Карло-Марксово

Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли Донецк, Докучаевск и Карло-Марксово

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник выпустили по поселку Карло-Марксово в ДНР три ракеты из реактивной системы залпового огня "Ураган", до этого обстреляв Донецк и Докучаевск, заявило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 2.15 - населенный пункт Часов Яр - населенный пункт Карло-Марксово: выпущено три ракеты из БМ-27 "Ураган", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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В представительстве также сообщили, что в 00.05 мск обстрелу подвергся Куйбышевский район Донецка, "выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", а 0.35 мск пять снарядов калибром 152 миллиметра украинские войска выпустили по Докучаевску.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)В миреДокучаевскДонецкая Народная Республика
 
 
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