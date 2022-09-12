https://ria.ru/20220912/obstrel-1816296966.html

При обстреле Логачевки в Белгородской области погиб человек

При обстреле Логачевки в Белгородской области погиб человек - РИА Новости, 12.09.2022

При обстреле Логачевки в Белгородской области погиб человек

Один человек погиб при обстреле украинскими военными села Логачевка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T17:36

2022-09-12T17:36

2022-09-12T18:03

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

украина

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БЕЛГОРОД, 12 сен — РИА Новости. Один человек погиб при обстреле украинскими военными села Логачевка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Кроме того, обстрел привел к частичным разрушениям зданий, повреждению автомобилей и линии электропередачи. Из-за этого в селе прекратили подачу газа и электричества. Глава городского округа обязался восстановить все в максимально короткие сроки, подчеркнул губернатор.По данным источника РИА Новости, сегодняшняя атака не осталась без ответа — российские военные нанесли авиаудар, в результате чего противник был рассеян.По Белгородской области неоднократно совершали обстрелы со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815994637.html

https://ria.ru/20220912/aviaudar-1816224172.html

белгородская область

украина

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Кирилл Волков

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина