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При обстреле Логачевки в Белгородской области погиб человек - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/obstrel-1816296966.html
При обстреле Логачевки в Белгородской области погиб человек
При обстреле Логачевки в Белгородской области погиб человек - РИА Новости, 12.09.2022
При обстреле Логачевки в Белгородской области погиб человек
Один человек погиб при обстреле украинскими военными села Логачевка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T17:36
2022-09-12T18:03
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
украина
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БЕЛГОРОД, 12 сен — РИА Новости. Один человек погиб при обстреле украинскими военными села Логачевка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Кроме того, обстрел привел к частичным разрушениям зданий, повреждению автомобилей и линии электропередачи. Из-за этого в селе прекратили подачу газа и электричества. Глава городского округа обязался восстановить все в максимально короткие сроки, подчеркнул губернатор.По данным источника РИА Новости, сегодняшняя атака не осталась без ответа — российские военные нанесли авиаудар, в результате чего противник был рассеян.По Белгородской области неоднократно совершали обстрелы со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815994637.html
https://ria.ru/20220912/aviaudar-1816224172.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина
17:36 12.09.2022 (обновлено: 18:03 12.09.2022)
 
При обстреле Логачевки в Белгородской области погиб человек

Белгородский губернатор Гладков сообщил о гибели человека при обстреле Логачевки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкОчередь автомобилей с людьми перед российской границей в районе пункта пропуска "Логачевка"
Очередь автомобилей с людьми перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Очередь автомобилей с людьми перед российской границей в районе пункта пропуска "Логачевка". Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 сен — РИА Новости. Один человек погиб при обстреле украинскими военными села Логачевка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"К сожалению, не обошлось без жертв — погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них — граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он.

Кроме того, обстрел привел к частичным разрушениям зданий, повреждению автомобилей и линии электропередачи. Из-за этого в селе прекратили подачу газа и электричества. Глава городского округа обязался восстановить все в максимально короткие сроки, подчеркнул губернатор.
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По данным источника РИА Новости, сегодняшняя атака не осталась без ответа — российские военные нанесли авиаудар, в результате чего противник был рассеян.
По Белгородской области неоднократно совершали обстрелы со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковУкраина
 
 
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