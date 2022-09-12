17:36 12.09.2022 (обновлено: 18:03 12.09.2022)
При обстреле Логачевки в Белгородской области погиб человек
Белгородский губернатор Гладков сообщил о гибели человека при обстреле Логачевки
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкОчередь автомобилей с людьми перед российской границей в районе пункта пропуска "Логачевка"
Очередь автомобилей с людьми перед российской границей в районе пункта пропуска "Логачевка". Архивное фото
БЕЛГОРОД, 12 сен — РИА Новости. Один человек погиб при обстреле украинскими военными села Логачевка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"К сожалению, не обошлось без жертв — погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четверо пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них — граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он.
Кроме того, обстрел привел к частичным разрушениям зданий, повреждению автомобилей и линии электропередачи. Из-за этого в селе прекратили подачу газа и электричества. Глава городского округа обязался восстановить все в максимально короткие сроки, подчеркнул губернатор.
По данным источника РИА Новости, сегодняшняя атака не осталась без ответа — российские военные нанесли авиаудар, в результате чего противник был рассеян.
По Белгородской области неоднократно совершали обстрелы со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.