https://ria.ru/20220912/obstrel-1816250699.html

Украинские военные за десять дней 240 раз обстреляли Донецк

Украинские военные за десять дней 240 раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.09.2022

Украинские военные за десять дней 240 раз обстреляли Донецк

Украинские войска за десять дней 240 раз обстреляли Донецк, выпустив по жилым кварталам тысячи боеприпасов, заявил РИА Новости глава администрации города... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:52

2022-09-12T15:52

2022-09-12T15:52

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

москва

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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска за десять дней 240 раз обстреляли Донецк, выпустив по жилым кварталам тысячи боеприпасов, заявил РИА Новости глава администрации города Алексей Кулемзин."Обстановка продолжает оставаться напряженной. Только за последние десять дней зарегистрировано 240 обстрелов. Это сотни и тысячи боеприпасов, которые упали на жилые кварталы", - сказал Кулемзин.По его словам, зафиксированы повторные обстрелы даже по тем домам, которые восстановили с помощью правительства Москвы и московских предприятий. "Повреждено остекление, все снова требует замены", - добавил мэр.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

москва

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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), москва