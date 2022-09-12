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Украинские военные за десять дней 240 раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/obstrel-1816250699.html
Украинские военные за десять дней 240 раз обстреляли Донецк
Украинские военные за десять дней 240 раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские военные за десять дней 240 раз обстреляли Донецк
Украинские войска за десять дней 240 раз обстреляли Донецк, выпустив по жилым кварталам тысячи боеприпасов, заявил РИА Новости глава администрации города... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:52
2022-09-12T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
москва
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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска за десять дней 240 раз обстреляли Донецк, выпустив по жилым кварталам тысячи боеприпасов, заявил РИА Новости глава администрации города Алексей Кулемзин."Обстановка продолжает оставаться напряженной. Только за последние десять дней зарегистрировано 240 обстрелов. Это сотни и тысячи боеприпасов, которые упали на жилые кварталы", - сказал Кулемзин.По его словам, зафиксированы повторные обстрелы даже по тем домам, которые восстановили с помощью правительства Москвы и московских предприятий. "Повреждено остекление, все снова требует замены", - добавил мэр.
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Москва
15:52 12.09.2022
 
Украинские военные за десять дней 240 раз обстреляли Донецк

Мэр Кулемзин: ВСУ за десять дней 240 раз обстреляли Донецк, выпустив тысячи снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска за десять дней 240 раз обстреляли Донецк, выпустив по жилым кварталам тысячи боеприпасов, заявил РИА Новости глава администрации города Алексей Кулемзин.
"Обстановка продолжает оставаться напряженной. Только за последние десять дней зарегистрировано 240 обстрелов. Это сотни и тысячи боеприпасов, которые упали на жилые кварталы", - сказал Кулемзин.
По его словам, зафиксированы повторные обстрелы даже по тем домам, которые восстановили с помощью правительства Москвы и московских предприятий. "Повреждено остекление, все снова требует замены", - добавил мэр.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Москва
 
 
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