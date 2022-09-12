https://ria.ru/20220912/obstrel-1816250699.html
Украинские военные за десять дней 240 раз обстреляли Донецк
Украинские военные за десять дней 240 раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские военные за десять дней 240 раз обстреляли Донецк
Украинские войска за десять дней 240 раз обстреляли Донецк, выпустив по жилым кварталам тысячи боеприпасов, заявил РИА Новости глава администрации города... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:52
2022-09-12T15:52
2022-09-12T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812483972_0:150:3276:1993_1920x0_80_0_0_19d387b19acc647bf56e9fe830ac7f0b.jpg
ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска за десять дней 240 раз обстреляли Донецк, выпустив по жилым кварталам тысячи боеприпасов, заявил РИА Новости глава администрации города Алексей Кулемзин."Обстановка продолжает оставаться напряженной. Только за последние десять дней зарегистрировано 240 обстрелов. Это сотни и тысячи боеприпасов, которые упали на жилые кварталы", - сказал Кулемзин.По его словам, зафиксированы повторные обстрелы даже по тем домам, которые восстановили с помощью правительства Москвы и московских предприятий. "Повреждено остекление, все снова требует замены", - добавил мэр.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812483972_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_3f87dd37288785c75be7d372c9b5dfc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Москва
Украинские военные за десять дней 240 раз обстреляли Донецк
Мэр Кулемзин: ВСУ за десять дней 240 раз обстреляли Донецк, выпустив тысячи снарядов