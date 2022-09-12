https://ria.ru/20220912/obstrel-1816235675.html

При обстреле Петровского района Донецка пострадала женщина

При обстреле Петровского района Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 12.09.2022

При обстреле Петровского района Донецка пострадала женщина

Женщина пострадала в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:11

2022-09-12T15:11

2022-09-12T15:11

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Женщина пострадала в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики нанесли удар по Петровскому району города, по улице Сафонова ранена мирная жительница 1961 года рождения", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в понедельник неоднократно сообщало об обстрелах Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, петровский район, донецкая народная республика, донецк (днр)