https://ria.ru/20220912/obstrel-1816235675.html
При обстреле Петровского района Донецка пострадала женщина
При обстреле Петровского района Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 12.09.2022
При обстреле Петровского района Донецка пострадала женщина
Женщина пострадала в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:11
2022-09-12T15:11
2022-09-12T15:11
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Женщина пострадала в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики нанесли удар по Петровскому району города, по улице Сафонова ранена мирная жительница 1961 года рождения", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в понедельник неоднократно сообщало об обстрелах Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, петровский район, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
При обстреле Петровского района Донецка пострадала женщина
Штаб теробороны: при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина