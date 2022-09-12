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В Белгородской области обстреляли погранпереход в Логачевке - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/obstrel-1816184725.html
В Белгородской области обстреляли погранпереход в Логачевке
В Белгородской области обстреляли погранпереход в Логачевке - РИА Новости, 12.09.2022
В Белгородской области обстреляли погранпереход в Логачевке
Пограничный пункт в селе Логачевка Белгородской области был обстрелян со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:49
2022-09-12T13:50
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
украина
белгородская область
россия
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Пограничный пункт в селе Логачевка Белгородской области был обстрелян со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска Логачевка. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений на территории села нет. Сейчас глава городского округа вывозит жителей населенного пункта в безопасное место" - написал губернатор в своем Telegram-канале.В пункте временного размещения в селе Логачевка в Валуйском районе Белгородской области переселенцы распределяются по другим ПВР в других регионах России.
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белгородская область
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происшествия, вячеслав гладков, украина, белгородская область, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Украина, Белгородская область, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:49 12.09.2022 (обновлено: 13:50 12.09.2022)
 
В Белгородской области обстреляли погранпереход в Логачевке

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле КПП Логачевка со стороны Украины

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкОчередь автомобилей в районе пункта пропуска Логачевка
Очередь автомобилей в районе пункта пропуска Логачевка - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Очередь автомобилей в районе пункта пропуска Логачевка. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Пограничный пункт в селе Логачевка Белгородской области был обстрелян со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска Логачевка. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений на территории села нет. Сейчас глава городского округа вывозит жителей населенного пункта в безопасное место" - написал губернатор в своем Telegram-канале.
В пункте временного размещения в селе Логачевка в Валуйском районе Белгородской области переселенцы распределяются по другим ПВР в других регионах России.
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