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В Белгородской области обстреляли погранпереход в Логачевке

В Белгородской области обстреляли погранпереход в Логачевке - РИА Новости, 12.09.2022

В Белгородской области обстреляли погранпереход в Логачевке

Пограничный пункт в селе Логачевка Белгородской области был обстрелян со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:49

2022-09-12T13:49

2022-09-12T13:50

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

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белгородская область

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ситуация в днр и лнр

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БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Пограничный пункт в селе Логачевка Белгородской области был обстрелян со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска Логачевка. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений на территории села нет. Сейчас глава городского округа вывозит жителей населенного пункта в безопасное место" - написал губернатор в своем Telegram-канале.В пункте временного размещения в селе Логачевка в Валуйском районе Белгородской области переселенцы распределяются по другим ПВР в других регионах России.

https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815994637.html

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Кирилл Волков

происшествия, вячеслав гладков, украина, белгородская область, россия, ситуация в днр и лнр