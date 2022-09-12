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Украинские военные обстреляли Зайцево и Донецк - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/obstrel-1816161346.html
Украинские военные обстреляли Зайцево и Донецк
Украинские военные обстреляли Зайцево и Донецк - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские военные обстреляли Зайцево и Донецк
Украинские войска обстреляли Зайцево и Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра, четыре снаряда калибром 122 РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:03
2022-09-12T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
донецк (днр)
петровский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево и Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра, четыре снаряда калибром 122 миллиметра и произведя четыре выстрела из танка, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 11.45 – населенный пункт Кирово – населенный пункт Зайцево: произведено четыре выстрела из танка; 12.10 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Зайцево: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 12.25 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о пяти обстрелах Зайцево со стороны украинских войск, применив снаряды калибрами 122 и 152 миллиметра и произведя выстрелы из танка. Украинские войска также открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив снаряды калибром 152 миллиметра.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html
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зайцево
донецк (днр)
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в мире, зайцево, донецк (днр), петровский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Донецк (ДНР), Петровский район, СЦКК
13:03 12.09.2022
 
Украинские военные обстреляли Зайцево и Донецк

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили десять снарядов по Зайцево и Донецку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево и Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра, четыре снаряда калибром 122 миллиметра и произведя четыре выстрела из танка, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 11.45 – населенный пункт Кирово – населенный пункт Зайцево: произведено четыре выстрела из танка; 12.10 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Зайцево: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 12.25 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о пяти обстрелах Зайцево со стороны украинских войск, применив снаряды калибрами 122 и 152 миллиметра и произведя выстрелы из танка. Украинские войска также открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив снаряды калибром 152 миллиметра.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоДонецк (ДНР)Петровский районСЦКК
 
 
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