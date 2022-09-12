https://ria.ru/20220912/obstrel-1816161346.html

Украинские военные обстреляли Зайцево и Донецк

Украинские военные обстреляли Зайцево и Донецк - РИА Новости, 12.09.2022

Украинские военные обстреляли Зайцево и Донецк

Украинские войска обстреляли Зайцево и Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра, четыре снаряда калибром 122 РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:03

2022-09-12T13:03

2022-09-12T13:03

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

донецк (днр)

петровский район

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево и Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра, четыре снаряда калибром 122 миллиметра и произведя четыре выстрела из танка, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 11.45 – населенный пункт Кирово – населенный пункт Зайцево: произведено четыре выстрела из танка; 12.10 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Зайцево: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 12.25 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о пяти обстрелах Зайцево со стороны украинских войск, применив снаряды калибрами 122 и 152 миллиметра и произведя выстрелы из танка. Украинские войска также открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив снаряды калибром 152 миллиметра.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

донецк (днр)

петровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, зайцево, донецк (днр), петровский район, сцкк