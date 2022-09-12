https://ria.ru/20220912/obstrel-1816136646.html

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.09.2022

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 20 минут обстреляли Ясиноватую, Зайцево и Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:05

2022-09-12T12:05

2022-09-12T12:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

сцкк

донецкая народная республика

зайцево

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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Ясиноватую, Зайцево и Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.15 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.25 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о четырех обстрелах Зайцево со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 и 122 миллиметра, производились также выстрелы из танка.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

зайцево

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в мире, донецк (днр), сцкк, донецкая народная республика, зайцево