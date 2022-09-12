Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли Ясиноватую, Зайцево и Донецк
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Ясиноватую, Зайцево и Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.15 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.25 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о четырех обстрелах Зайцево со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 и 122 миллиметра, производились также выстрелы из танка.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.