https://ria.ru/20220912/obsluzhivanie-1816097763.html

Германия и Польша обсуждают техобслуживание поставленного Киеву оружия

Германия и Польша обсуждают техобслуживание поставленного Киеву оружия - РИА Новости, 12.09.2022

Германия и Польша обсуждают техобслуживание поставленного Киеву оружия

Германия ведет переговоры с Польшей о создании центра техобслуживания для ремонта предоставленного Украине вооружения, заявила изданию Politico министр обороны... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T09:32

2022-09-12T09:32

2022-09-12T09:32

в мире

кристина ламбрехт

германия

украина

польша

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Германия ведет переговоры с Польшей о создании центра техобслуживания для ремонта предоставленного Украине вооружения, заявила изданию Politico министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.По ее словам, "крайне конкретные" дискуссии касаются открытия центра на востоке Польши, который по необходимости обеспечит оперативный ремонт используемого Киевом оружия - например, гаубиц.Ламбрехт также поддерживает совместные проекты по разработке оружия в рамках ЕС и считает, что не следует блокировать продажу этого оружия третьим странам.Министр обороны, выступая ранее в бундестаге ФРГ, заявила, что страна передала "невероятно много" вооружений Киеву из резерва бундесвера, но предел достигнут. О том, что Германия поставляет достаточно оружия Украине, сообщал ранее и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Лидер же находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц несколько раз высказывался за поставки Украине немецких танков Leopard 2, о которых просит украинская сторона.

https://ria.ru/20220912/nato-1816017971.html

германия

украина

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кристина ламбрехт, германия, украина, польша