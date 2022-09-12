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Германия и Польша обсуждают техобслуживание поставленного Киеву оружия - РИА Новости, 12.09.2022
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Германия и Польша обсуждают техобслуживание поставленного Киеву оружия
Германия и Польша обсуждают техобслуживание поставленного Киеву оружия - РИА Новости, 12.09.2022
Германия и Польша обсуждают техобслуживание поставленного Киеву оружия
Германия ведет переговоры с Польшей о создании центра техобслуживания для ремонта предоставленного Украине вооружения, заявила изданию Politico министр обороны... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:32
2022-09-12T09:32
в мире
кристина ламбрехт
германия
украина
польша
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Германия ведет переговоры с Польшей о создании центра техобслуживания для ремонта предоставленного Украине вооружения, заявила изданию Politico министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.По ее словам, "крайне конкретные" дискуссии касаются открытия центра на востоке Польши, который по необходимости обеспечит оперативный ремонт используемого Киевом оружия - например, гаубиц.Ламбрехт также поддерживает совместные проекты по разработке оружия в рамках ЕС и считает, что не следует блокировать продажу этого оружия третьим странам.Министр обороны, выступая ранее в бундестаге ФРГ, заявила, что страна передала "невероятно много" вооружений Киеву из резерва бундесвера, но предел достигнут. О том, что Германия поставляет достаточно оружия Украине, сообщал ранее и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Лидер же находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц несколько раз высказывался за поставки Украине немецких танков Leopard 2, о которых просит украинская сторона.
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в мире, кристина ламбрехт, германия, украина, польша
В мире, Кристина Ламбрехт, Германия, Украина, Польша
09:32 12.09.2022
 
Германия и Польша обсуждают техобслуживание поставленного Киеву оружия

Германия обсуждает с Польшей создание центра техобслуживания поставленного Киеву оружия

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Германия ведет переговоры с Польшей о создании центра техобслуживания для ремонта предоставленного Украине вооружения, заявила изданию Politico министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
По ее словам, "крайне конкретные" дискуссии касаются открытия центра на востоке Польши, который по необходимости обеспечит оперативный ремонт используемого Киевом оружия - например, гаубиц.
Ламбрехт также поддерживает совместные проекты по разработке оружия в рамках ЕС и считает, что не следует блокировать продажу этого оружия третьим странам.
Министр обороны, выступая ранее в бундестаге ФРГ, заявила, что страна передала "невероятно много" вооружений Киеву из резерва бундесвера, но предел достигнут. О том, что Германия поставляет достаточно оружия Украине, сообщал ранее и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Лидер же находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц несколько раз высказывался за поставки Украине немецких танков Leopard 2, о которых просит украинская сторона.
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08:00
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В миреКристина ЛамбрехтГерманияУкраинаПольша
 
 
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