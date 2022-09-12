https://ria.ru/20220912/niderlandy-1816296423.html

Главный аэропорт Нидерландов попросил авиакомпании отменить часть рейсов

Главный аэропорт Нидерландов попросил авиакомпании отменить часть рейсов - РИА Новости, 12.09.2022

Главный аэропорт Нидерландов попросил авиакомпании отменить часть рейсов

Главный аэропорт Нидерландов Схипхол, расположенный около Амстердама, попросил несколько авиакомпаний отменить рейсы из-за нехватки персонала и огромных... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T18:17

2022-09-12T18:17

2022-09-12T18:17

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Главный аэропорт Нидерландов Схипхол, расположенный около Амстердама, попросил несколько авиакомпаний отменить рейсы из-за нехватки персонала и огромных очередей, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте воздушной гавани."Количество сотрудников безопасности сегодня меньше, чем Схипхол запрашивал у охранных компаний. В результате, это привело к нехватке персонала. Число ждущих пассажиров увеличивается, особенно в зале вылета №3", — отмечается в заявлении. Уточняется, что Схипхол попросил несколько авиалиний аннулировать рейсы , запланированные на сегодня с 16 до 23 часов.Это не первый раз, когда хаб вынужден прибегнуть к такой мере. Этим летом аэропорт отменил сотни рейсов из-за нехватки персонала и даже ввел ограничение пассажиропотока во избежание очередей.

https://ria.ru/20220911/aeroport-1815978121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

нидерланды, амстердам, аэропорт, новости - туризм, туризм, авиакомпании