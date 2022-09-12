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Главный аэропорт Нидерландов попросил авиакомпании отменить часть рейсов - РИА Новости, 12.09.2022
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Туризм
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Главный аэропорт Нидерландов попросил авиакомпании отменить часть рейсов
Главный аэропорт Нидерландов попросил авиакомпании отменить часть рейсов - РИА Новости, 12.09.2022
Главный аэропорт Нидерландов попросил авиакомпании отменить часть рейсов
Главный аэропорт Нидерландов Схипхол, расположенный около Амстердама, попросил несколько авиакомпаний отменить рейсы из-за нехватки персонала и огромных... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T18:17
2022-09-12T18:17
туризм
нидерланды
амстердам
аэропорт
новости - туризм
туризм
авиакомпании
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Главный аэропорт Нидерландов Схипхол, расположенный около Амстердама, попросил несколько авиакомпаний отменить рейсы из-за нехватки персонала и огромных очередей, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте воздушной гавани."Количество сотрудников безопасности сегодня меньше, чем Схипхол запрашивал у охранных компаний. В результате, это привело к нехватке персонала. Число ждущих пассажиров увеличивается, особенно в зале вылета №3", — отмечается в заявлении. Уточняется, что Схипхол попросил несколько авиалиний аннулировать рейсы , запланированные на сегодня с 16 до 23 часов.Это не первый раз, когда хаб вынужден прибегнуть к такой мере. Этим летом аэропорт отменил сотни рейсов из-за нехватки персонала и даже ввел ограничение пассажиропотока во избежание очередей.
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нидерланды, амстердам, аэропорт, новости - туризм, туризм, авиакомпании
Туризм, Нидерланды, Амстердам, Аэропорт, Новости - Туризм, Туризм, авиакомпании
18:17 12.09.2022
 
Главный аэропорт Нидерландов попросил авиакомпании отменить часть рейсов

Аэропорт Амстердама попросил авиакомпании отменить рейсы из-за нехватки персонала

© AP Photo / Phil NijhuisГлавный вход в Амстердамский аэропорт Схипхол. Архивное фото
Главный вход в Амстердамский аэропорт Схипхол. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Phil Nijhuis
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Главный аэропорт Нидерландов Схипхол, расположенный около Амстердама, попросил несколько авиакомпаний отменить рейсы из-за нехватки персонала и огромных очередей, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте воздушной гавани.
"Количество сотрудников безопасности сегодня меньше, чем Схипхол запрашивал у охранных компаний. В результате, это привело к нехватке персонала. Число ждущих пассажиров увеличивается, особенно в зале вылета №3", — отмечается в заявлении.
Уточняется, что Схипхол попросил несколько авиалиний аннулировать рейсы , запланированные на сегодня с 16 до 23 часов.
Это не первый раз, когда хаб вынужден прибегнуть к такой мере. Этим летом аэропорт отменил сотни рейсов из-за нехватки персонала и даже ввел ограничение пассажиропотока во избежание очередей.
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