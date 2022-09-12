https://ria.ru/20220912/niderlandy-1816296423.html
Главный аэропорт Нидерландов попросил авиакомпании отменить часть рейсов
Главный аэропорт Нидерландов попросил авиакомпании отменить часть рейсов - РИА Новости, 12.09.2022
Главный аэропорт Нидерландов попросил авиакомпании отменить часть рейсов
Главный аэропорт Нидерландов Схипхол, расположенный около Амстердама, попросил несколько авиакомпаний отменить рейсы из-за нехватки персонала и огромных... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T18:17
2022-09-12T18:17
2022-09-12T18:17
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аэропорт
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авиакомпании
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Главный аэропорт Нидерландов Схипхол, расположенный около Амстердама, попросил несколько авиакомпаний отменить рейсы из-за нехватки персонала и огромных очередей, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте воздушной гавани."Количество сотрудников безопасности сегодня меньше, чем Схипхол запрашивал у охранных компаний. В результате, это привело к нехватке персонала. Число ждущих пассажиров увеличивается, особенно в зале вылета №3", — отмечается в заявлении. Уточняется, что Схипхол попросил несколько авиалиний аннулировать рейсы , запланированные на сегодня с 16 до 23 часов.Это не первый раз, когда хаб вынужден прибегнуть к такой мере. Этим летом аэропорт отменил сотни рейсов из-за нехватки персонала и даже ввел ограничение пассажиропотока во избежание очередей.
https://ria.ru/20220911/aeroport-1815978121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нидерланды, амстердам, аэропорт, новости - туризм, туризм, авиакомпании
Туризм, Нидерланды, Амстердам, Аэропорт, Новости - Туризм, Туризм, авиакомпании
Главный аэропорт Нидерландов попросил авиакомпании отменить часть рейсов
Аэропорт Амстердама попросил авиакомпании отменить рейсы из-за нехватки персонала
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Главный аэропорт Нидерландов Схипхол, расположенный около Амстердама, попросил несколько авиакомпаний отменить рейсы из-за нехватки персонала и огромных очередей, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте воздушной гавани.
"Количество сотрудников безопасности сегодня меньше, чем Схипхол запрашивал у охранных компаний. В результате, это привело к нехватке персонала. Число ждущих пассажиров увеличивается, особенно в зале вылета №3", — отмечается в заявлении.
Уточняется, что Схипхол попросил несколько авиалиний аннулировать рейсы , запланированные на сегодня с 16 до 23 часов.
Это не первый раз, когда хаб вынужден прибегнуть к такой мере. Этим летом аэропорт отменил
сотни рейсов из-за нехватки персонала и даже ввел ограничение пассажиропотока во избежание очередей.