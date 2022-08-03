https://ria.ru/20220803/skhipkhol-1806913918.html
В Амстердаме аэропорт ограничил число пассажиров из-за нехватки персонала
В Амстердаме аэропорт ограничил число пассажиров из-за нехватки персонала - РИА Новости, 03.08.2022
В Амстердаме аэропорт ограничил число пассажиров из-за нехватки персонала
Аэропорт Схипхол под Амстердамом решил продлить ограничения на число вылетающих пассажиров в сентябре и октябре из-за большой загруженности, говорится в... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:38
2022-08-03T13:38
2022-08-03T13:38
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ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости. Аэропорт Схипхол под Амстердамом решил продлить ограничения на число вылетающих пассажиров в сентябре и октябре из-за большой загруженности, говорится в заявлении воздушной гавани."Схипхол после консультаций с авиакомпаниями установит максимальное число пассажиров в день. В сентябре максимальное число пассажиров будет составлять 67,5 тысячи человек в день. В октябре – 69,6 тысячи", – значится в заявлении, опубликованном на сайте авиакомпании.На сайте аэропорта опубликовано объявление с просьбой к пассажирам прибывать максимум за 4 часа до вылета.Отмечается, что эта мера вводится с целью обеспечить безопасность, а также для надежной работы аэропорта во время осенних каникул.В августе максимальное число пассажиров составляет 73 тысяч человек в день.После отмены ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, Схипхол столкнулся с большим потоком путешественников, однако аэропорт оказался не готов к такой нагрузке из-за нехватки персонала, в особенности в службах безопасности.
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новости - туризм, амстердам, аэропорт
В Амстердаме аэропорт ограничил число пассажиров из-за нехватки персонала
В Амстердаме аэропорт Схипхол ограничил число пассажиров на сентябрь и октябрь
ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости. Аэропорт Схипхол под Амстердамом решил продлить ограничения на число вылетающих пассажиров в сентябре и октябре из-за большой загруженности, говорится в заявлении воздушной гавани.
"Схипхол после консультаций с авиакомпаниями установит максимальное число пассажиров в день. В сентябре максимальное число пассажиров будет составлять 67,5 тысячи человек в день. В октябре – 69,6 тысячи", – значится в заявлении, опубликованном на сайте авиакомпании.
На сайте аэропорта опубликовано
объявление с просьбой к пассажирам прибывать максимум за 4 часа до вылета.
Отмечается, что эта мера вводится с целью обеспечить безопасность, а также для надежной работы аэропорта во время осенних каникул.
В августе максимальное число пассажиров составляет 73 тысяч человек в день.
После отмены ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, Схипхол столкнулся с большим потоком путешественников, однако аэропорт оказался не готов к такой нагрузке из-за нехватки персонала, в особенности в службах безопасности.