17:14 12.09.2022 (обновлено: 17:21 12.09.2022)
В Госдуме сравнили методы неонацистов в Донбассе и нацистов времен войны
Депутат Занко: неонацисты в Донбассе используют те же методы, что и нацисты в годы войны
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЭкспозиция с детской песочницей и минами "Лепесток", примененными ВСУ в Донецке, на выставке
Экспозиция с детской песочницей и минами "Лепесток", примененными ВСУ в Донецке, на выставке. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Неонацисты в Донбассе используют такие же методы уничтожения людей, что и нацисты в годы Великой Отечественной войны, заявила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.
"Сегодня неонацисты на Донбассе используют те же методы уничтожения людей, которыми не гнушались нацисты в годы войны. Не щадят никого: ни стариков, ни женщин, ни детей. Даже технологии повторяются: начинённые взрывчаткой игрушки, которые разбрасывали финны на территории Ленинградской области, - это аналог "лепестков", от разрывов которых уже погибли и продолжают гибнуть мирные жители Донбасса. Зло должно быть наказано", - приводятся слова Занко пресс-службой депутата.
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Более 60 человек, из них двое детей, пострадали с лета в Донецке от мин ПФМ-1 и ПФМ-1С "Лепесток", которые украинские боевики рассыпали дистанционным способом над городом, заявил РИА Новости ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин. Первые случаи использования мин "Лепесток" украинскими войсками в ДНР были зарегистрированы летом этого года.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.