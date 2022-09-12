https://ria.ru/20220912/neft-1816338657.html

Скидка на российскую нефть Urals снизилась примерно вдвое

Скидка на российскую нефть Urals снизилась примерно вдвое - РИА Новости, 12.09.2022

Скидка на российскую нефть Urals снизилась примерно вдвое

Скидка на российскую экспортную нефть Urals по сравнению с маркой Brent сократилась с 40 до 20 долларов за баррель, заявил заместитель генерального директора... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T20:27

2022-09-12T20:27

2022-09-12T21:09

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Скидка на российскую экспортную нефть Urals по сравнению с маркой Brent сократилась с 40 до 20 долларов за баррель, заявил заместитель генерального директора РЭА Минэнерго Денис Дерюшкин на Байкальском риск-форуме.По его словам, это произошло благодаря снижению стоимости фрахта судов и наличию альтернативных потребителей.Дерюшкин уточнил, что скидки в размере 40 долларов были "пару месяцев назад". По его словам, дисконт складывался из существенно подорожавшего фрахта судов, отсутствия страхования сделок и желания банков предоставлять аккредитивы.Покупатели российских энергоресурсов столкнулись с такими сложностями после введения новых западных санкций из-за спецоперации на Украине. Вследствие этого российская нефть Urals стала устойчиво продаваться со скидками. Например, в июле дисконт держался на уровне 32-35 долларов за баррель. Сама стоимость Urals этим летом колебалась в диапазоне 70-90 долларов.

https://ria.ru/20220902/neft-1814073390.html

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Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, украина, министерство энергетики рф (минэнерго россии), urals, brent