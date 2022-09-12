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Скидка на российскую нефть Urals снизилась примерно вдвое - РИА Новости, 12.09.2022
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Скидка на российскую нефть Urals снизилась примерно вдвое
Скидка на российскую нефть Urals снизилась примерно вдвое - РИА Новости, 12.09.2022
Скидка на российскую нефть Urals снизилась примерно вдвое
Скидка на российскую экспортную нефть Urals по сравнению с маркой Brent сократилась с 40 до 20 долларов за баррель, заявил заместитель генерального директора... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T20:27
2022-09-12T21:09
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Скидка на российскую экспортную нефть Urals по сравнению с маркой Brent сократилась с 40 до 20 долларов за баррель, заявил заместитель генерального директора РЭА Минэнерго Денис Дерюшкин на Байкальском риск-форуме.По его словам, это произошло благодаря снижению стоимости фрахта судов и наличию альтернативных потребителей.Дерюшкин уточнил, что скидки в размере 40 долларов были "пару месяцев назад". По его словам, дисконт складывался из существенно подорожавшего фрахта судов, отсутствия страхования сделок и желания банков предоставлять аккредитивы.Покупатели российских энергоресурсов столкнулись с такими сложностями после введения новых западных санкций из-за спецоперации на Украине. Вследствие этого российская нефть Urals стала устойчиво продаваться со скидками. Например, в июле дисконт держался на уровне 32-35 долларов за баррель. Сама стоимость Urals этим летом колебалась в диапазоне 70-90 долларов.
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экономика, цены на нефть, россия, украина, министерство энергетики рф (минэнерго россии), urals, brent
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Россия, Украина, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Urals, Brent
20:27 12.09.2022 (обновлено: 21:09 12.09.2022)
 
Скидка на российскую нефть Urals снизилась примерно вдвое

Замглавы РЭА Минэнерго Дерюшкин сообщил о снижении скидки на нефть Urals вдвое

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Скидка на российскую экспортную нефть Urals по сравнению с маркой Brent сократилась с 40 до 20 долларов за баррель, заявил заместитель генерального директора РЭА Минэнерго Денис Дерюшкин на Байкальском риск-форуме.
По его словам, это произошло благодаря снижению стоимости фрахта судов и наличию альтернативных потребителей.

"Это по-прежнему существенный дисконт, существенный удар по экономике добывающих компаний, но в целом это пока комфортные реалии, в которых можно существовать", — подчеркнул он.

Дерюшкин уточнил, что скидки в размере 40 долларов были "пару месяцев назад". По его словам, дисконт складывался из существенно подорожавшего фрахта судов, отсутствия страхования сделок и желания банков предоставлять аккредитивы.
Покупатели российских энергоресурсов столкнулись с такими сложностями после введения новых западных санкций из-за спецоперации на Украине. Вследствие этого российская нефть Urals стала устойчиво продаваться со скидками. Например, в июле дисконт держался на уровне 32-35 долларов за баррель. Сама стоимость Urals этим летом колебалась в диапазоне 70-90 долларов.
Нефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьРоссияУкраинаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)UralsBrent
 
 
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