20:27 12.09.2022 (обновлено: 21:09 12.09.2022)
Скидка на российскую нефть Urals снизилась примерно вдвое
Замглавы РЭА Минэнерго Дерюшкин сообщил о снижении скидки на нефть Urals вдвое
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Скидка на российскую экспортную нефть Urals по сравнению с маркой Brent сократилась с 40 до 20 долларов за баррель, заявил заместитель генерального директора РЭА Минэнерго Денис Дерюшкин на Байкальском риск-форуме.
По его словам, это произошло благодаря снижению стоимости фрахта судов и наличию альтернативных потребителей.
"Это по-прежнему существенный дисконт, существенный удар по экономике добывающих компаний, но в целом это пока комфортные реалии, в которых можно существовать", — подчеркнул он.
Дерюшкин уточнил, что скидки в размере 40 долларов были "пару месяцев назад". По его словам, дисконт складывался из существенно подорожавшего фрахта судов, отсутствия страхования сделок и желания банков предоставлять аккредитивы.
Покупатели российских энергоресурсов столкнулись с такими сложностями после введения новых западных санкций из-за спецоперации на Украине. Вследствие этого российская нефть Urals стала устойчиво продаваться со скидками. Например, в июле дисконт держался на уровне 32-35 долларов за баррель. Сама стоимость Urals этим летом колебалась в диапазоне 70-90 долларов.
2 сентября, 17:49"Полный абсурд". Запад устанавливает потолок цен на российскую нефть