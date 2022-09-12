https://ria.ru/20220912/neft-1816086005.html

Индонезия рассматривает возможность закупки российской нефти

Индонезия рассматривает возможность закупки российской нефти - РИА Новости, 12.09.2022

Индонезия рассматривает возможность закупки российской нефти

Индонезия в условиях роста цен на энергоносители может начать закупать нефть в России, заявил президент страны Джоко Видодо в интервью Financial Times. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T07:08

2022-09-12T07:08

2022-09-12T10:27

экономика

цены на нефть

джоко видодо

индонезия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365284_0:180:2710:1704_1920x0_80_0_0_58b001009fb8fbf6c4a06eca7a1a7971.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Индонезия в условиях роста цен на энергоносители может начать закупать нефть в России, заявил президент страны Джоко Видодо в интервью Financial Times.По словам Видодо, правительство "обязано находить различные источники для удовлетворения энергетических потребностей".Как отмечает газета, Индонезия уже много лет не закупала нефть из России в больших объемах. При этом если страна будет платить выше ценового предела, установленного странами G7, она может оказаться под санкциями США, говорится в материале.Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили намерение ввести лимит цен на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. По словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, потолок цен на сырую нефть могут ввести до 5 декабря, а на нефтепродукты — до 5 февраля 2023 года.Вице-премьер Александр Новак назвал эту идею полным абсурдом. Он подчеркнул, что Москва не будет поставлять сырье тем странам, которые поддержат инициативу.

https://ria.ru/20220907/khlayn-1814828345.html

индонезия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, цены на нефть, джоко видодо, индонезия, россия