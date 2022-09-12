https://ria.ru/20220912/neft-1816086005.html
Индонезия рассматривает возможность закупки российской нефти
Индонезия рассматривает возможность закупки российской нефти - РИА Новости, 12.09.2022
Индонезия рассматривает возможность закупки российской нефти
Индонезия в условиях роста цен на энергоносители может начать закупать нефть в России, заявил президент страны Джоко Видодо в интервью Financial Times. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T07:08
2022-09-12T07:08
2022-09-12T10:27
экономика
цены на нефть
джоко видодо
индонезия
россия
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Индонезия в условиях роста цен на энергоносители может начать закупать нефть в России, заявил президент страны Джоко Видодо в интервью Financial Times.По словам Видодо, правительство "обязано находить различные источники для удовлетворения энергетических потребностей".Как отмечает газета, Индонезия уже много лет не закупала нефть из России в больших объемах. При этом если страна будет платить выше ценового предела, установленного странами G7, она может оказаться под санкциями США, говорится в материале.Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили намерение ввести лимит цен на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. По словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, потолок цен на сырую нефть могут ввести до 5 декабря, а на нефтепродукты — до 5 февраля 2023 года.Вице-премьер Александр Новак назвал эту идею полным абсурдом. Он подчеркнул, что Москва не будет поставлять сырье тем странам, которые поддержат инициативу.
https://ria.ru/20220907/khlayn-1814828345.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, джоко видодо, индонезия, россия
Экономика, Цены на нефть, Джоко Видодо, Индонезия, Россия
07:08 12.09.2022 (обновлено: 10:27 12.09.2022)
Индонезия рассматривает возможность закупки российской нефти
Джоко Видодо заявил, что Индонезия рассматривает возможность закупки российской нефти