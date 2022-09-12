https://ria.ru/20220912/nauka-1816263487.html

Как заинтересовать молодежь наукой

Как заинтересовать молодежь наукой - РИА Новости, 12.09.2022

Как заинтересовать молодежь наукой

На VII Восточном экономическом форуме ученые, эксперты, представители органов государственного управления в рамках специальной сессии "Новые формы... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T16:34

2022-09-12T16:34

2022-09-12T16:34

россия

общество

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147651/01/1476510190_0:234:3224:2048_1920x0_80_0_0_6e265d9d7a332b02bc9c040c2bb52c1c.jpg

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. На VII Восточном экономическом форуме ученые, эксперты, представители органов государственного управления в рамках специальной сессии "Новые формы взаимодействия науки и общества" обсудили новые формы взаимодействия науки и общества.Особое внимание уделялось двум инициативам из одобренного президентом РФ плана десятилетия науки и технологии в РФ – научному волонтерству и научно-популярному туризму.Преодолеть наукобоязньЗаместитель генерального директора по науке и образованию Политехнического музея Константин Фурсов одной из главных задач десятилетия видит повышение привлекательности науки для молодежи."Мы должны дать молодым возможность видеть в науке конкурентный карьерный трек", - подчеркнул Фурсов.По словам ученого, инициатива научного туризма предполагает появление новых объектов и новых форматов активного отдыха. Например, молодой человек сможет стать участником настоящей научной экспедиции.И.о. ректора Дальневосточного федерального университета Борис Коробец считает, что наука прежде всего должна быть понятна молодым."Современным ребятам нужен вызов, чтобы они его решили, нашли ответы на те задачи, которые стоят перед мировой наукой, перед проблемами общества. Ребята сейчас такие, у них есть идея", — подчеркнул Коробец.С этим согласна и заместитель директора по развитию Всероссийского детского центра "Океан" Наталья Семинюда. Она отметила, что у детей есть некий страх перед наукой.Реальные проблемы, интересные задачиИ.о. руководителя комплекса синхротронно-нейтронных исследований Курчатовского института Никита Марченков рассказал участникам сессии о принципиальных моментах развития такой значимой инициативы, как научное волонтерство.Ученый подчеркнул, что в основе любого волонтерского проекта должны лежать реальные задачи и вызовы."Научным волонтерам необходимы интересные научные проекты, интересные задачи, которые мы готовы ставить", —заявила председатель совета молодых ученых Забайкальского государственного университета Анна Шапиева.Нет маленьких задачВ каждом регионе (особенно это актуально для Дальнего Востока) есть своя определенная проблема, которая из Москвы может показаться мелкой, но является очень значимой для местных жителей. И в решении этих проблем должна помочь именно наука.Заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева отметила, что регион нуждается в новой технологии уборки снега и борьбы с гололедом.Чиновница также отметила возможности региона, которые помогут научным разработкам достаточно скоро обрести денежное выражение."У нас есть ресурсы, которые мы не до конца понимаем, как использовать. Например, Камчатка славится термальными источниками. Но они до конца не изучены. Понятно, что это представляет огромный потенциал для создания реабилитационных центров, проведения оздоровительных программ, развития санаторно-курортного лечения. И это вклад в экономику страны", - подчеркнула Лебедева.

https://ria.ru/20220211/turizm-1772225319.html

https://ria.ru/20220901/sessiya-1813659910.html

https://ria.ru/20211224/tsentry-1765352790.html

https://ria.ru/20210414/geyzery-1727885840.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, общество, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)