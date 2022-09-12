Рейтинг@Mail.ru
Как заинтересовать молодежь наукой - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/nauka-1816263487.html
Как заинтересовать молодежь наукой
Как заинтересовать молодежь наукой - РИА Новости, 12.09.2022
Как заинтересовать молодежь наукой
На VII Восточном экономическом форуме ученые, эксперты, представители органов государственного управления в рамках специальной сессии "Новые формы... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:34
2022-09-12T16:34
россия
общество
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147651/01/1476510190_0:234:3224:2048_1920x0_80_0_0_6e265d9d7a332b02bc9c040c2bb52c1c.jpg
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. На VII Восточном экономическом форуме ученые, эксперты, представители органов государственного управления в рамках специальной сессии "Новые формы взаимодействия науки и общества" обсудили новые формы взаимодействия науки и общества.Особое внимание уделялось двум инициативам из одобренного президентом РФ плана десятилетия науки и технологии в РФ – научному волонтерству и научно-популярному туризму.Преодолеть наукобоязньЗаместитель генерального директора по науке и образованию Политехнического музея Константин Фурсов одной из главных задач десятилетия видит повышение привлекательности науки для молодежи."Мы должны дать молодым возможность видеть в науке конкурентный карьерный трек", - подчеркнул Фурсов.По словам ученого, инициатива научного туризма предполагает появление новых объектов и новых форматов активного отдыха. Например, молодой человек сможет стать участником настоящей научной экспедиции.И.о. ректора Дальневосточного федерального университета Борис Коробец считает, что наука прежде всего должна быть понятна молодым."Современным ребятам нужен вызов, чтобы они его решили, нашли ответы на те задачи, которые стоят перед мировой наукой, перед проблемами общества. Ребята сейчас такие, у них есть идея", — подчеркнул Коробец.С этим согласна и заместитель директора по развитию Всероссийского детского центра "Океан" Наталья Семинюда. Она отметила, что у детей есть некий страх перед наукой.Реальные проблемы, интересные задачиИ.о. руководителя комплекса синхротронно-нейтронных исследований Курчатовского института Никита Марченков рассказал участникам сессии о принципиальных моментах развития такой значимой инициативы, как научное волонтерство.Ученый подчеркнул, что в основе любого волонтерского проекта должны лежать реальные задачи и вызовы."Научным волонтерам необходимы интересные научные проекты, интересные задачи, которые мы готовы ставить", —заявила председатель совета молодых ученых Забайкальского государственного университета Анна Шапиева.Нет маленьких задачВ каждом регионе (особенно это актуально для Дальнего Востока) есть своя определенная проблема, которая из Москвы может показаться мелкой, но является очень значимой для местных жителей. И в решении этих проблем должна помочь именно наука.Заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева отметила, что регион нуждается в новой технологии уборки снега и борьбы с гололедом.Чиновница также отметила возможности региона, которые помогут научным разработкам достаточно скоро обрести денежное выражение."У нас есть ресурсы, которые мы не до конца понимаем, как использовать. Например, Камчатка славится термальными источниками. Но они до конца не изучены. Понятно, что это представляет огромный потенциал для создания реабилитационных центров, проведения оздоровительных программ, развития санаторно-курортного лечения. И это вклад в экономику страны", - подчеркнула Лебедева.
https://ria.ru/20220211/turizm-1772225319.html
https://ria.ru/20220901/sessiya-1813659910.html
https://ria.ru/20211224/tsentry-1765352790.html
https://ria.ru/20210414/geyzery-1727885840.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147651/01/1476510190_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_ba038630380a44f48f1f962149e7d65a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Россия, Общество, Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс", Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
16:34 12.09.2022
 

Как заинтересовать молодежь наукой

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПосетители на дне открытых дверей Дальневосточного федерального университета
Посетители на дне открытых дверей Дальневосточного федерального университета - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. На VII Восточном экономическом форуме ученые, эксперты, представители органов государственного управления в рамках специальной сессии "Новые формы взаимодействия науки и общества" обсудили новые формы взаимодействия науки и общества.
Особое внимание уделялось двум инициативам из одобренного президентом РФ плана десятилетия науки и технологии в РФ – научному волонтерству и научно-популярному туризму.

Преодолеть наукобоязнь

Заместитель генерального директора по науке и образованию Политехнического музея Константин Фурсов одной из главных задач десятилетия видит повышение привлекательности науки для молодежи.
"Мы должны дать молодым возможность видеть в науке конкурентный карьерный трек", - подчеркнул Фурсов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 11:06Туризм
Путин поручил разработать план по развитию научно-популярного туризма
По словам ученого, инициатива научного туризма предполагает появление новых объектов и новых форматов активного отдыха. Например, молодой человек сможет стать участником настоящей научной экспедиции.
"Вы можете участвовать там как просто турист, смотреть как работают, например, археологи. А можете помогать им раскапывать древние артефакты и тем самым помогать ученым собирать информацию", - отметил Фурсов.
И.о. ректора Дальневосточного федерального университета Борис Коробец считает, что наука прежде всего должна быть понятна молодым.
"Современным ребятам нужен вызов, чтобы они его решили, нашли ответы на те задачи, которые стоят перед мировой наукой, перед проблемами общества. Ребята сейчас такие, у них есть идея", — подчеркнул Коробец.
С этим согласна и заместитель директора по развитию Всероссийского детского центра "Океан" Наталья Семинюда. Она отметила, что у детей есть некий страх перед наукой.
В рамках ВЭФ пройдет сессия Новые формы взаимодействия науки и общества - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 11:22
В рамках ВЭФ пройдет сессия "Новые формы взаимодействия науки и общества"
"Мы стараемся уйти от неких рамок, чтобы дети не боялись научно-исследовательской деятельности. Кто если не взрослые научат их креативно мыслить, креативно смотреть?" - отметила Семинюда.

Реальные проблемы, интересные задачи

И.о. руководителя комплекса синхротронно-нейтронных исследований Курчатовского института Никита Марченков рассказал участникам сессии о принципиальных моментах развития такой значимой инициативы, как научное волонтерство.
"Наиболее значимыми являются проекты на стыке экологии сельского хозяйства и IT. Волонтер, который приходит в проект, не должен сталкиваться с какими-то административными барьерами, сложностями", - отметил Марченков.
Ученый подчеркнул, что в основе любого волонтерского проекта должны лежать реальные задачи и вызовы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 15:33
Путин призвал создавать центры научного волонтерства на базе вузов
"Научным волонтерам необходимы интересные научные проекты, интересные задачи, которые мы готовы ставить", —заявила председатель совета молодых ученых Забайкальского государственного университета Анна Шапиева.

Нет маленьких задач

В каждом регионе (особенно это актуально для Дальнего Востока) есть своя определенная проблема, которая из Москвы может показаться мелкой, но является очень значимой для местных жителей. И в решении этих проблем должна помочь именно наука.
Заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева отметила, что регион нуждается в новой технологии уборки снега и борьбы с гололедом.
"Я понимаю, что в рамках большой науки это очень скромная задачка. Но для жителя города, который засыпан вулканическим песком, отчего при таянии снега весь город оказывается в черных разводах, эта проблема очень значима", — подчеркнула Лебедева.
Чиновница также отметила возможности региона, которые помогут научным разработкам достаточно скоро обрести денежное выражение.
"У нас есть ресурсы, которые мы не до конца понимаем, как использовать. Например, Камчатка славится термальными источниками. Но они до конца не изучены. Понятно, что это представляет огромный потенциал для создания реабилитационных центров, проведения оздоровительных программ, развития санаторно-курортного лечения. И это вклад в экономику страны", - подчеркнула Лебедева.
Туристы на смотровой площадке в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля 2021, 01:32
Долина гейзеров на Камчатке
 
РоссияОбществоФонд "Росконгресс""Фонд "Росконгресс"Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала