https://ria.ru/20220912/natsizm-1816242463.html

Россия никогда не забудет зверств нацистов, заявил Путин

Россия никогда не забудет зверств нацистов, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2022

Россия никогда не забудет зверств нацистов, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам международного научно-практического форума "Змиёвская балка: история геноцида" заявил, что Россия никогда... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:22

2022-09-12T15:22

2022-09-12T15:22

общество

владимир путин

россия

великая отечественная война (1941-1945)

без срока давности

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам международного научно-практического форума "Змиёвская балка: история геноцида" заявил, что Россия никогда не забудет о зверствах нацистов, будет помнить о погибших и всегда чтить подвиг великого советского народа, сообщается на сайте Кремля."Международный научно-практический форум "Змиёвская балка: история геноцида", проходящий в рамках проекта "Без срока давности", продолжает масштабную и очень востребованную работу по восстановлению исторической, нравственной, человеческой справедливости", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что участники мероприятия многое делают "для раскрытия неизвестных событий Великой Отечественной войны, увековечения имён бойцов Красной армии, для расследований преступлений нацистов на оккупированных территориях Советского Союза"."Такой скорбной, страшной страницей стала и трагедия в окрестностях Змиёвской балки. 80 лет назад палачами из айнзатцгрупп здесь, на ростовской земле, были замучены более 27 тысяч мирных граждан, среди которых старики, женщины, дети", - добавляется в сообщении.Путин подчеркнул, что "больно и тяжело читать сухие строчки архивных документов и рассказы очевидцев". Но, по его словам, мы обязаны знать и помнить о миллионах русских, цыган, евреев, принявших ужасную смерть только за то, что "гитлеровцы считали их национальность "неправильной" и жестоко истребляли представителей этих и других народов просто за факт их существования"."Мы никогда не забудем об этих зверствах, будем помнить о погибших и всегда чтить подвиг великого советского народа, отстоявшего Родину и сокрушившего нацизм. Это наш священный долг. И потому так значим труд учёных, архивистов и поисковиков, военных, юристов и волонтёров – всех, кто участвует в реализации проекта "Без срока давности", - добавляется в телеграмме. Президент поблагодарил участников за неравнодушие и активную гражданскую позицию.

https://ria.ru/20220725/genotsid-1804838624.html

https://ria.ru/20220527/rasstrely-1791185106.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия, великая отечественная война (1941-1945), без срока давности