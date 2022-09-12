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МЧС наградило героев, спасших людей из загоревшейся в Москве машины - РИА Новости, 12.09.2022
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МЧС наградило героев, спасших людей из загоревшейся в Москве машины
МЧС наградило героев, спасших людей из загоревшейся в Москве машины - РИА Новости, 12.09.2022
МЧС наградило героев, спасших людей из загоревшейся в Москве машины
Руководство столичного главка МЧС наградило ведомственными медалями "За спасение на пожаре" двух спортсменов, вытащивших из горящей машины в центре Москвы шесть РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:09
2022-09-12T15:09
арсланбек алиев
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
садовое кольцо (москва)
mercedes
общество
происшествия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Руководство столичного главка МЧС наградило ведомственными медалями "За спасение на пожаре" двух спортсменов, вытащивших из горящей машины в центре Москвы шесть человек.В ночь на 24 июня Mercedes вылетел на тротуар на Зубовском бульваре в центре Москвы, врезался в здание и сгорел. По данным прокуратуры, два человека погибли и шестеро пострадали. Авария произошла из-за грубого нарушения правил дорожного движения – водитель Mercedes пролетел на красный на пересечении с Садовым кольцом."Временно исполняющий обязанности начальника московского управления чрезвычайного ведомства Юрий Ткаченко наградил участников героического спасения на пожаре. Медали МЧС России "За спасение на пожаре" в торжественной обстановке были вручены Арсланбеку Алиеву и Магомедшапи Гаджиеву", - рассказали РИА Новости в пресс-службе главка.В ведомстве отметили, что еще до прибытия спасателей оказавшиеся возле места ДТП главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Гаджи Рашидов и мастер спорта международного класса, медалист чемпионатов России, обладатель Кубка мира Арсланбек Алиев после возгорания автомобиля незамедлительно бросились на помощь людям.За минуту они смогли вытащить с заднего сиденья машины шесть человек. Заблокированных в автомобиле водителя и пассажира на переднем сиденье, однако, спасти не удалось."Ваш поступок заслуживает внимания и уважения. Вы не растерялись, не поддались панике в такой сложной ситуации и с большим риском для своей жизни спасли людей. Именно так поступают настоящие мужчины. От себя и всего личного состава пожарно-спасательного гарнизона благодарю вас за проявленные мужество и героизм. Вы храните правильные и нужные во все времена ценности. Поздравляю с наградой!", - приводит пресс-служба главка слова Юрия Ткаченко.
https://ria.ru/20220817/pozhar-1810321389.html
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москва
россия
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арсланбек алиев, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), садовое кольцо (москва), mercedes, общество, происшествия
Арсланбек Алиев, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Садовое кольцо (Москва), Mercedes, Общество, Происшествия
15:09 12.09.2022
 
МЧС наградило героев, спасших людей из загоревшейся в Москве машины

МЧС наградило медалями героев, спасших шесть человек из горящей машины в центре Москвы

© Фото пресс-службы ГУ МЧС России/Sarah ZitsermanМЧС наградило медалями героев, спасших шесть человек из горящей машины в центре Москвы
МЧС наградило медалями героев, спасших шесть человек из горящей машины в центре Москвы
© Фото пресс-службы ГУ МЧС России/Sarah Zitserman
МЧС наградило медалями героев, спасших шесть человек из горящей машины в центре Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Руководство столичного главка МЧС наградило ведомственными медалями "За спасение на пожаре" двух спортсменов, вытащивших из горящей машины в центре Москвы шесть человек.
В ночь на 24 июня Mercedes вылетел на тротуар на Зубовском бульваре в центре Москвы, врезался в здание и сгорел. По данным прокуратуры, два человека погибли и шестеро пострадали. Авария произошла из-за грубого нарушения правил дорожного движения – водитель Mercedes пролетел на красный на пересечении с Садовым кольцом.
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"Временно исполняющий обязанности начальника московского управления чрезвычайного ведомства Юрий Ткаченко наградил участников героического спасения на пожаре. Медали МЧС России "За спасение на пожаре" в торжественной обстановке были вручены Арсланбеку Алиеву и Магомедшапи Гаджиеву", - рассказали РИА Новости в пресс-службе главка.
В ведомстве отметили, что еще до прибытия спасателей оказавшиеся возле места ДТП главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Гаджи Рашидов и мастер спорта международного класса, медалист чемпионатов России, обладатель Кубка мира Арсланбек Алиев после возгорания автомобиля незамедлительно бросились на помощь людям.
За минуту они смогли вытащить с заднего сиденья машины шесть человек. Заблокированных в автомобиле водителя и пассажира на переднем сиденье, однако, спасти не удалось.
"Ваш поступок заслуживает внимания и уважения. Вы не растерялись, не поддались панике в такой сложной ситуации и с большим риском для своей жизни спасли людей. Именно так поступают настоящие мужчины. От себя и всего личного состава пожарно-спасательного гарнизона благодарю вас за проявленные мужество и героизм. Вы храните правильные и нужные во все времена ценности. Поздравляю с наградой!", - приводит пресс-служба главка слова Юрия Ткаченко.
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