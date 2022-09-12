МЧС наградило героев, спасших людей из загоревшейся в Москве машины
МЧС наградило медалями героев, спасших шесть человек из горящей машины в центре Москвы
© Фото пресс-службы ГУ МЧС России/Sarah ZitsermanМЧС наградило медалями героев, спасших шесть человек из горящей машины в центре Москвы
© Фото пресс-службы ГУ МЧС России/Sarah Zitserman
МЧС наградило медалями героев, спасших шесть человек из горящей машины в центре Москвы
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Руководство столичного главка МЧС наградило ведомственными медалями "За спасение на пожаре" двух спортсменов, вытащивших из горящей машины в центре Москвы шесть человек.
В ночь на 24 июня Mercedes вылетел на тротуар на Зубовском бульваре в центре Москвы, врезался в здание и сгорел. По данным прокуратуры, два человека погибли и шестеро пострадали. Авария произошла из-за грубого нарушения правил дорожного движения – водитель Mercedes пролетел на красный на пересечении с Садовым кольцом.
"Временно исполняющий обязанности начальника московского управления чрезвычайного ведомства Юрий Ткаченко наградил участников героического спасения на пожаре. Медали МЧС России "За спасение на пожаре" в торжественной обстановке были вручены Арсланбеку Алиеву и Магомедшапи Гаджиеву", - рассказали РИА Новости в пресс-службе главка.
В ведомстве отметили, что еще до прибытия спасателей оказавшиеся возле места ДТП главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Гаджи Рашидов и мастер спорта международного класса, медалист чемпионатов России, обладатель Кубка мира Арсланбек Алиев после возгорания автомобиля незамедлительно бросились на помощь людям.
За минуту они смогли вытащить с заднего сиденья машины шесть человек. Заблокированных в автомобиле водителя и пассажира на переднем сиденье, однако, спасти не удалось.
"Ваш поступок заслуживает внимания и уважения. Вы не растерялись, не поддались панике в такой сложной ситуации и с большим риском для своей жизни спасли людей. Именно так поступают настоящие мужчины. От себя и всего личного состава пожарно-спасательного гарнизона благодарю вас за проявленные мужество и героизм. Вы храните правильные и нужные во все времена ценности. Поздравляю с наградой!", - приводит пресс-служба главка слова Юрия Ткаченко.