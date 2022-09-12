https://ria.ru/20220912/nagrada-1816233326.html

МЧС наградило героев, спасших людей из загоревшейся в Москве машины

МЧС наградило героев, спасших людей из загоревшейся в Москве машины - РИА Новости, 12.09.2022

МЧС наградило героев, спасших людей из загоревшейся в Москве машины

Руководство столичного главка МЧС наградило ведомственными медалями "За спасение на пожаре" двух спортсменов, вытащивших из горящей машины в центре Москвы шесть РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:09

2022-09-12T15:09

2022-09-12T15:09

арсланбек алиев

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

садовое кольцо (москва)

mercedes

общество

происшествия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Руководство столичного главка МЧС наградило ведомственными медалями "За спасение на пожаре" двух спортсменов, вытащивших из горящей машины в центре Москвы шесть человек.В ночь на 24 июня Mercedes вылетел на тротуар на Зубовском бульваре в центре Москвы, врезался в здание и сгорел. По данным прокуратуры, два человека погибли и шестеро пострадали. Авария произошла из-за грубого нарушения правил дорожного движения – водитель Mercedes пролетел на красный на пересечении с Садовым кольцом."Временно исполняющий обязанности начальника московского управления чрезвычайного ведомства Юрий Ткаченко наградил участников героического спасения на пожаре. Медали МЧС России "За спасение на пожаре" в торжественной обстановке были вручены Арсланбеку Алиеву и Магомедшапи Гаджиеву", - рассказали РИА Новости в пресс-службе главка.В ведомстве отметили, что еще до прибытия спасателей оказавшиеся возле места ДТП главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Гаджи Рашидов и мастер спорта международного класса, медалист чемпионатов России, обладатель Кубка мира Арсланбек Алиев после возгорания автомобиля незамедлительно бросились на помощь людям.За минуту они смогли вытащить с заднего сиденья машины шесть человек. Заблокированных в автомобиле водителя и пассажира на переднем сиденье, однако, спасти не удалось."Ваш поступок заслуживает внимания и уважения. Вы не растерялись, не поддались панике в такой сложной ситуации и с большим риском для своей жизни спасли людей. Именно так поступают настоящие мужчины. От себя и всего личного состава пожарно-спасательного гарнизона благодарю вас за проявленные мужество и героизм. Вы храните правильные и нужные во все времена ценности. Поздравляю с наградой!", - приводит пресс-служба главка слова Юрия Ткаченко.

https://ria.ru/20220817/pozhar-1810321389.html

https://ria.ru/20220909/zoopark-1815800420.html

москва

россия

садовое кольцо (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

арсланбек алиев, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), садовое кольцо (москва), mercedes, общество, происшествия