https://ria.ru/20220912/ms-21-1816110201.html
Правительство выделит 15 миллиардов рублей на расширение производства МС-21
Правительство выделит 15 миллиардов рублей на расширение производства МС-21 - РИА Новости, 12.09.2022
Правительство выделит 15 миллиардов рублей на расширение производства МС-21
Правительство РФ направит 15 млрд рублей на расширение производства самолетов МС-21, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:40
2022-09-12T10:40
2022-09-12T10:50
мс-21
правительство рф
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правительство РФ направит 15 млрд рублей на расширение производства самолетов МС-21, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Часть финансирования получит авиационная отрасль. 15 млрд рублей будет выделено на расширение производства самолетов МС-21. Еще 25 млрд в текущем году мы предусмотрим на поддержку системы организации воздушного движения", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20220725/elektronika-1804734844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мс-21, правительство рф, экономика, михаил мишустин, россия
МС-21, Правительство РФ, Экономика, Михаил Мишустин, Россия
10:40 12.09.2022 (обновлено: 10:50 12.09.2022)
Правительство выделит 15 миллиардов рублей на расширение производства МС-21
Правительство выделит 15 миллиардов рублей на расширение производства самолетов МС-21