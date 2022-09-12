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Правительство выделит 15 миллиардов рублей на расширение производства МС-21 - РИА Новости, 12.09.2022
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Правительство выделит 15 миллиардов рублей на расширение производства МС-21
Правительство выделит 15 миллиардов рублей на расширение производства МС-21 - РИА Новости, 12.09.2022
Правительство выделит 15 миллиардов рублей на расширение производства МС-21
Правительство РФ направит 15 млрд рублей на расширение производства самолетов МС-21, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:40
2022-09-12T10:50
мс-21
правительство рф
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правительство РФ направит 15 млрд рублей на расширение производства самолетов МС-21, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Часть финансирования получит авиационная отрасль. 15 млрд рублей будет выделено на расширение производства самолетов МС-21. Еще 25 млрд в текущем году мы предусмотрим на поддержку системы организации воздушного движения", - добавил Мишустин.
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мс-21, правительство рф, экономика, михаил мишустин, россия
МС-21, Правительство РФ, Экономика, Михаил Мишустин, Россия
10:40 12.09.2022 (обновлено: 10:50 12.09.2022)
 
Правительство выделит 15 миллиардов рублей на расширение производства МС-21

Правительство выделит 15 миллиардов рублей на расширение производства самолетов МС-21

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСреднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правительство РФ направит 15 млрд рублей на расширение производства самолетов МС-21, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Часть финансирования получит авиационная отрасль. 15 млрд рублей будет выделено на расширение производства самолетов МС-21. Еще 25 млрд в текущем году мы предусмотрим на поддержку системы организации воздушного движения", - добавил Мишустин.
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МС-21Правительство РФЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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