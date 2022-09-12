https://ria.ru/20220912/ms-21-1816110201.html

Правительство выделит 15 миллиардов рублей на расширение производства МС-21

Правительство выделит 15 миллиардов рублей на расширение производства МС-21 - РИА Новости, 12.09.2022

Правительство выделит 15 миллиардов рублей на расширение производства МС-21

Правительство РФ направит 15 млрд рублей на расширение производства самолетов МС-21, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T10:40

2022-09-12T10:40

2022-09-12T10:50

мс-21

правительство рф

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правительство РФ направит 15 млрд рублей на расширение производства самолетов МС-21, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Часть финансирования получит авиационная отрасль. 15 млрд рублей будет выделено на расширение производства самолетов МС-21. Еще 25 млрд в текущем году мы предусмотрим на поддержку системы организации воздушного движения", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20220725/elektronika-1804734844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мс-21, правительство рф, экономика, михаил мишустин, россия