https://ria.ru/20220912/most-1816144523.html
Стремоусов назвал причину ударов ВСУ по Антоновскому мосту под Херсоном
Стремоусов назвал причину ударов ВСУ по Антоновскому мосту под Херсоном - РИА Новости, 12.09.2022
Стремоусов назвал причину ударов ВСУ по Антоновскому мосту под Херсоном
Антоновский мост под Херсоном закрыт уже несколько месяцев, но украинские войска продолжают его обстреливать, пытаясь разрушить для картинки, заявил заместитель РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:27
2022-09-12T12:27
2022-09-12T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсон
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Антоновский мост под Херсоном закрыт уже несколько месяцев, но украинские войска продолжают его обстреливать, пытаясь разрушить для картинки, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Украинские войска в понедельник обстреляли Антоновский мост через Днепр вблизи Херсона, сработала ПВО, но есть попадания. Сам мост выстоял. Подобные обстрелы из американской РСЗО Himars продолжаются уже несколько месяцев. Повреждено дорожное полотно моста, который находится в аварийном состоянии. Движение по нему невозможно."Бьют исключительно по гражданской инфраструктуре. На данном этапе мост вообще закрыт. На нем нет никаких передвижений пару месяцев, но они его пытаются разрушить для картинки", - сказал РИА Новости Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220912/rakety-1816142138.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Антоновский мост после ракетного удара со стороны ВСУ
Украинские силы выпустили по Антоновскому мосту под Херсоном 6 ракет HIMARS, работала ПВО, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Замглавы региона Стремоусов рассказывает с места.
2022-09-12T12:27
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, кирилл стремоусов, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсон, Вооруженные силы Украины
12:27 12.09.2022 (обновлено: 13:10 12.09.2022)
Стремоусов назвал причину ударов ВСУ по Антоновскому мосту под Херсоном
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: ВСУ стремятся разрушить Антоновский мост для картинки