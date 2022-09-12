Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Антоновский мост вблизи Херсона - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/most-1816123133.html
Украинские войска обстреляли Антоновский мост вблизи Херсона
Украинские войска обстреляли Антоновский мост вблизи Херсона - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские войска обстреляли Антоновский мост вблизи Херсона
Украинские войска обстреляли Антоновский мост через Днепр, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:31
2022-09-12T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
кирилл стремоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816160473_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_50580301573ca5283ef0540d00a06bde.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Антоновский мост через Днепр, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Он отметил, что сейчас это сооружение закрыто, по нему запрещено ездить последние два месяца. При этом противник бьет исключительно по гражданской инфраструктуре и пытается разрушить Антоновский мост "для картинки".По информации собеседника РИА Новости в экстренных службах, украинские войска выпустили шесть ракет из американских комплексов HIMARS.Неделю назад Стремоусов сообщал, что из-за постоянных обстрелов ВСУ мост находится в аварийном состоянии, проезд по нему невозможен.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров построили в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров. До строительства моста автотранспорт на левобережье в Херсонской области мог попасть либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв Херсон, Мелитополь и Бердянск. Украину отрезали от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются связи с Крымом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220912/terakt-1816091736.html
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Антоновский мост после ракетного удара со стороны ВСУ
Украинские силы выпустили по Антоновскому мосту под Херсоном 6 ракет HIMARS, работала ПВО, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Замглавы региона Стремоусов рассказывает с места.
2022-09-12T11:31
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816160473_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2b952bb48e03abd76cd6f55271b08bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсон, кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Кирилл Стремоусов
11:31 12.09.2022 (обновлено: 13:05 12.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли Антоновский мост вблизи Херсона

Украинские войска обстреляли Антоновский мост вблизи Херсона, есть попадания

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Антоновский мост через Днепр, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Был опять обстрелян мост. Работала система ПВО, но часть прилетела в мост. Мост стоит, все нормально, понаделали еще несколько дырок", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас это сооружение закрыто, по нему запрещено ездить последние два месяца. При этом противник бьет исключительно по гражданской инфраструктуре и пытается разрушить Антоновский мост "для картинки".
По информации собеседника РИА Новости в экстренных службах, украинские войска выпустили шесть ракет из американских комплексов HIMARS.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Неделю назад Стремоусов сообщал, что из-за постоянных обстрелов ВСУ мост находится в аварийном состоянии, проезд по нему невозможен.
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров построили в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров. До строительства моста автотранспорт на левобережье в Херсонской области мог попасть либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв Херсон, Мелитополь и Бердянск. Украину отрезали от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются связи с Крымом.
Задержание сотрудника СБУ. Кадр оперативного видео
Вчера, 08:46
ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и Крыма
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонКирилл Стремоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала