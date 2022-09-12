https://ria.ru/20220912/most-1816123133.html
Украинские войска обстреляли Антоновский мост вблизи Херсона
Украинские войска обстреляли Антоновский мост вблизи Херсона - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские войска обстреляли Антоновский мост вблизи Херсона
Украинские войска обстреляли Антоновский мост через Днепр, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:31
2022-09-12T11:31
2022-09-12T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Антоновский мост через Днепр, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Он отметил, что сейчас это сооружение закрыто, по нему запрещено ездить последние два месяца. При этом противник бьет исключительно по гражданской инфраструктуре и пытается разрушить Антоновский мост "для картинки".По информации собеседника РИА Новости в экстренных службах, украинские войска выпустили шесть ракет из американских комплексов HIMARS.Неделю назад Стремоусов сообщал, что из-за постоянных обстрелов ВСУ мост находится в аварийном состоянии, проезд по нему невозможен.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров построили в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров. До строительства моста автотранспорт на левобережье в Херсонской области мог попасть либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв Херсон, Мелитополь и Бердянск. Украину отрезали от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются связи с Крымом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220912/terakt-1816091736.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Антоновский мост после ракетного удара со стороны ВСУ
Украинские силы выпустили по Антоновскому мосту под Херсоном 6 ракет HIMARS, работала ПВО, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Замглавы региона Стремоусов рассказывает с места.
2022-09-12T11:31
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсон, кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Кирилл Стремоусов
11:31 12.09.2022 (обновлено: 13:05 12.09.2022)
Украинские войска обстреляли Антоновский мост вблизи Херсона
Украинские войска обстреляли Антоновский мост вблизи Херсона, есть попадания