https://ria.ru/20220912/most-1816123133.html

Украинские войска обстреляли Антоновский мост вблизи Херсона

Украинские войска обстреляли Антоновский мост вблизи Херсона - РИА Новости, 12.09.2022

Украинские войска обстреляли Антоновский мост вблизи Херсона

Украинские войска обстреляли Антоновский мост через Днепр, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:31

2022-09-12T11:31

2022-09-12T13:05

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Антоновский мост через Днепр, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Он отметил, что сейчас это сооружение закрыто, по нему запрещено ездить последние два месяца. При этом противник бьет исключительно по гражданской инфраструктуре и пытается разрушить Антоновский мост "для картинки".По информации собеседника РИА Новости в экстренных службах, украинские войска выпустили шесть ракет из американских комплексов HIMARS.Неделю назад Стремоусов сообщал, что из-за постоянных обстрелов ВСУ мост находится в аварийном состоянии, проезд по нему невозможен.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров построили в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров. До строительства моста автотранспорт на левобережье в Херсонской области мог попасть либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв Херсон, Мелитополь и Бердянск. Украину отрезали от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются связи с Крымом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220912/terakt-1816091736.html

херсон

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Антоновский мост после ракетного удара со стороны ВСУ Украинские силы выпустили по Антоновскому мосту под Херсоном 6 ракет HIMARS, работала ПВО, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Замглавы региона Стремоусов рассказывает с места. 2022-09-12T11:31 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсон, кирилл стремоусов