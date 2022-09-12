https://ria.ru/20220912/moskva-1816246120.html

В Москве задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона

В Москве задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона - РИА Новости, 12.09.2022

В Москве задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона

Мужчину, угрожавшего сбросить малолетнего ребенка из многоэтажного жилого дома, задержали в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:32

2022-09-12T15:32

2022-09-12T19:28

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мужчину, угрожавшего сбросить малолетнего ребенка из многоэтажного жилого дома, задержали в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства ЧП выясняются.Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.Она добавила, что мужчину в ближайшее время доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что злоумышленник мог находиться под действием наркотиков.Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник, злоумышленник был вооружен ножом.По словам одной из собеседниц канала, мужчина свесил ребенка из окна 13-го этажа и угрожал сбросить его вниз. На происходящее обратили внимание прохожие и вызвали полицию.

https://ria.ru/20220912/ubiystvo-1816219332.html

https://ria.ru/20220216/arest-1773053012.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания мужчины, который угрожал выбросить ребенка с балкона. Видео МВД РФ Кадры задержания мужчины, который угрожал выбросить ребенка с балкона. Видео МВД РФ 2022-09-12T15:32 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва