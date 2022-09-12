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В Москве задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона - РИА Новости, 12.09.2022
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В Москве задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона
В Москве задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона - РИА Новости, 12.09.2022
В Москве задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона
Мужчину, угрожавшего сбросить малолетнего ребенка из многоэтажного жилого дома, задержали в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:32
2022-09-12T19:28
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мужчину, угрожавшего сбросить малолетнего ребенка из многоэтажного жилого дома, задержали в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства ЧП выясняются.Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.Она добавила, что мужчину в ближайшее время доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что злоумышленник мог находиться под действием наркотиков.Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник, злоумышленник был вооружен ножом.По словам одной из собеседниц канала, мужчина свесил ребенка из окна 13-го этажа и угрожал сбросить его вниз. На происходящее обратили внимание прохожие и вызвали полицию.
https://ria.ru/20220912/ubiystvo-1816219332.html
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Кадры задержания мужчины, который угрожал выбросить ребенка с балкона. Видео МВД РФ
Кадры задержания мужчины, который угрожал выбросить ребенка с балкона. Видео МВД РФ
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
15:32 12.09.2022 (обновлено: 19:28 12.09.2022)
 
В Москве задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона

На востоке Москвы задержали мужчину, угрожавшего выбросить ребенка с балкона

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мужчину, угрожавшего сбросить малолетнего ребенка из многоэтажного жилого дома, задержали в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Угрожавшего сбросить ребенка с балкона в Новокосино задержала полиция", — сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства ЧП выясняются.
Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
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Она добавила, что мужчину в ближайшее время доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что злоумышленник мог находиться под действием наркотиков.
Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник, злоумышленник был вооружен ножом.
По словам одной из собеседниц канала, мужчина свесил ребенка из окна 13-го этажа и угрожал сбросить его вниз. На происходящее обратили внимание прохожие и вызвали полицию.
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