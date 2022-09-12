https://ria.ru/20220912/moskva-1816073374.html
ЕР заявила, что, предварительно, лидирует на муниципальных выборах в Москве
ЕР заявила, что, предварительно, лидирует на муниципальных выборах в Москве - РИА Новости, 12.09.2022
ЕР заявила, что, предварительно, лидирует на муниципальных выборах в Москве
Партия "Единая Россия" заявила, что, по предварительным данным дистанционного электронного голосования, лидирует на муниципальных выборах в Москве. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T01:22
2022-09-12T01:22
2022-09-12T01:22
политика
москва
единая россия
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" заявила, что, по предварительным данным дистанционного электронного голосования, лидирует на муниципальных выборах в Москве.В Москве в 20.00 в воскресенье закрылись избирательные участки и завершились выборы муниципальных депутатов. Общая явка на 18.00 составила 32,8%. Результаты онлайн-голосования расшифровали меньше чем за час и направили в территориальную избирательную комиссию онлайн-голосования."На данный момент, по предварительным подсчетам результатов, в ДЭГ лидируют кандидаты от "Единой России". Свыше 1100 муниципальных депутатов, выдвинутых "Единой Россией", получат мандаты депутатов", - говорится в официальном Telegram-канале партии.Муниципальные выборы в столице проходили в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов длилось три дня - с 9 по 11 сентября.
https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, единая россия, единый день голосования — 2022
Политика, Москва, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
ЕР заявила, что, предварительно, лидирует на муниципальных выборах в Москве
"Единая Россия" заявила, что, предварительно, лидирует на муниципальных выборах в Москве
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" заявила, что, по предварительным данным дистанционного электронного голосования, лидирует на муниципальных выборах в Москве.
В Москве в 20.00 в воскресенье закрылись избирательные участки и завершились выборы муниципальных депутатов. Общая явка на 18.00 составила 32,8%. Результаты онлайн-голосования расшифровали меньше чем за час и направили в территориальную избирательную комиссию онлайн-голосования.
"На данный момент, по предварительным подсчетам результатов, в ДЭГ лидируют кандидаты от "Единой России". Свыше 1100 муниципальных депутатов, выдвинутых "Единой Россией", получат мандаты депутатов", - говорится в официальном Telegram-канале партии.
Муниципальные выборы в столице проходили в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов длилось три дня - с 9 по 11 сентября.