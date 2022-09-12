https://ria.ru/20220912/moskva-1816073374.html

ЕР заявила, что, предварительно, лидирует на муниципальных выборах в Москве

ЕР заявила, что, предварительно, лидирует на муниципальных выборах в Москве - РИА Новости, 12.09.2022

ЕР заявила, что, предварительно, лидирует на муниципальных выборах в Москве

Партия "Единая Россия" заявила, что, по предварительным данным дистанционного электронного голосования, лидирует на муниципальных выборах в Москве. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T01:22

2022-09-12T01:22

2022-09-12T01:22

политика

москва

единая россия

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" заявила, что, по предварительным данным дистанционного электронного голосования, лидирует на муниципальных выборах в Москве.В Москве в 20.00 в воскресенье закрылись избирательные участки и завершились выборы муниципальных депутатов. Общая явка на 18.00 составила 32,8%. Результаты онлайн-голосования расшифровали меньше чем за час и направили в территориальную избирательную комиссию онлайн-голосования."На данный момент, по предварительным подсчетам результатов, в ДЭГ лидируют кандидаты от "Единой России". Свыше 1100 муниципальных депутатов, выдвинутых "Единой Россией", получат мандаты депутатов", - говорится в официальном Telegram-канале партии.Муниципальные выборы в столице проходили в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов длилось три дня - с 9 по 11 сентября.

https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html

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Максим Горбачев

политика, москва, единая россия, единый день голосования — 2022