https://ria.ru/20220912/moldaviya-1816274752.html

Минобороны Молдавии объяснило фото с военной техникой на улицах Кишинева

Минобороны Молдавии объяснило фото с военной техникой на улицах Кишинева - РИА Новости, 12.09.2022

Минобороны Молдавии объяснило фото с военной техникой на улицах Кишинева

Передвижение военной техники по улицам Кишинева в понедельник связано с началом военных учений "Огненный щит", сообщили журналистам в министерстве обороны... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T16:42

2022-09-12T16:42

2022-09-12T17:12

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КИШИНЕВ, 12 сен – РИА Новости. Передвижение военной техники по улицам Кишинева в понедельник связано с началом военных учений "Огненный щит", сообщили журналистам в министерстве обороны Молдавии.Ранее в понедельник в Telegram-каналах и в соцсетях были опубликованы фото- и видеокадры с перемещением армейской техники по улицам молдавской столицы."В связи с информацией о передвижении минувшей ночью некоторых единиц военной техники даем следующие разъяснения: с 12 по 23 сентября пройдут учения Scutul de foc 2022 ("Огненный щит"), техника направлялась в учебные центры", - говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.В министерстве отметили, что техника передвигалась не только в Кишиневе, но и в других населенных пунктах. Граждан попросили воздержаться от распространения кадров в интернете."Мы призываем граждан не пугаться, когда они видят военную технику, курсирующую по национальным дорогам, и просим воздерживаться от публикации изображений в интернете, поскольку это может привести к дезинформации", - уточнили в минобороны.Ранее глава ведомства Анатолий Носатый сообщил в СМИ, что национальная армия Молдавии насчитывает 6,5 тысячи военнослужащих и 2 тысячи гражданских, а ее военное оснащение - это старая советская техника.Власти республики заявляют о необходимости закупок вооружения для усиления оборонной способности и укрепления границ в условиях регионального кризиса. В интервью телеканалам госсекретарь минобороны Валерий Мижа сообщал, что молдавская армия получит современную бронетехнику, средства связи и беспилотники в рамках программы ЕС на 40 миллионов евро, что позволит удвоить оборонный бюджет страны уже в этом году.

https://ria.ru/20220910/samolety-1815901872.html

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https://ria.ru/20220910/moldaviya-1815857991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, кишинев